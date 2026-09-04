Con la presentación del Cybercab en Texas, Tesla acelera su ofensiva tecnológica en el mercado de automóviles autónomos

La compañía automotriz Tesla presentó formalmente en Austin (Texas) el Cybercab, un vehículo eléctrico de dos plazas diseñado de forma exclusiva para operar como robotaxi totalmente autónomo, marcando el siguiente paso en la estrategia de la firma para transformar su modelo de negocios hacia la movilidad sin conductor.

El automóvil prescinde por completo de pedales y volante, dependiendo de la tecnología de conducción autónoma de la marca.

De acuerdo con registros presentados ante las autoridades reguladoras de Texas y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), el vehículo tiene peso aproximado de 1.412 kilogramos, cuenta con puertas de apertura vertical y equipa un motor eléctrico de 219 caballos de potencia con tracción delantera.

“La conducción autónoma será uno de los pilares del crecimiento y del valor futuro de Tesla frente a la creciente competencia global”, sostuvo Elon Musk en encuentros con inversores previa a la presentación.

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Con esta presentación, Tesla inició las pruebas de transporte sin supervisión directa en Austin durante junio de 2025 utilizando unidades Modelo y logrando acumular más de 611.000 kilómetros recorridos en seis ciudades de Texas y Florida.

Pese a registrar 45 unidades del Cybercab para pruebas viales, Teslas busca acortar distancia con Waymo (filial de Alphabet), firma que lidera el sector con operaciones en 14 ciudades y más de 350 millones de kilómetros en modo autónomo.

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Elom Musk, espera que el mercado norteamericano sume competidores como Zoox (propiedad de Amazon), empresa que también opera vehículos sin volante ni pedales y que inició servicios comerciales en Las Vegas tras obtener exenciones regulatorias federales.