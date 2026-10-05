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Lunes, 05 de octubre de 2026
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Irán

Régimen de Irán afirma haber desactivado terminales de servicio de internet satelital de SpaceX durante las protestas

octubre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Bandera de Irán-Foto: EFE
Bandera de Irán-Foto: EFE
Irán cortó el internet durante varias semanas, evitando así la difusión de información al exterior durante la ola de protestas contra la crisis económica.

Irán logró desactivar las terminales de internet satelital Starlink de Elon Musk durante las protestas antigubernamentales de enero, según afirma un alto funcionario del régimen iraní.

Esta es la primera vez que un funcionario iraní se refiere públicamente a supuestas capacidades para neutralizar esta tecnología en Irán, donde el acceso a internet está sujeto a restricciones draconianas.

Durante la ola de protestas contra la crisis económica y el alto costo de la vida que llegaron a su momento culminante en enero, Irán cortó el internet durante varias semanas, evitando así la difusión de información al exterior.

Las autoridades iraníes reportaron más de 3.000 muertes durante las movilizaciones, atribuyendo la violencia a "actos terroristas" orquestados por Estados Unidos e Israel.

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Las ONG extranjeras afirman que las fuerzas de seguridad iraníes abrieron fuego contra los manifestantes.

"Irán logró deshabilitar las terminales Starlink por primera vez" durante estas protestas, dijo en televisión nacional Mohamad Amin Aghamiri, el director del Centro Nacional del Ciberespacio, un organismo estatal que controla internet

No especificó qué tecnología Irán utilizó para lograrlo. Starlink, operado por SpaceX, ofrecía una alternativa a los iraníes, pero tener una de las terminales conllevaba el riesgo de cárcel.

Esta tecnología estaba limitada también, ya que expertos afirmaban que Irán estaba interfiriendo con la señal.

Irán ha bloqueado durante mucho tiempo sitios de internet extranjeros como Youtube o Instagram pero los usuarios iraníes seguían accediendo a ellos gracias a una red virtual privada (VPN).

Las restricciones están entre las más duras del mundo y al mismo tiempo muchos sitios web no son accesibles debido a las sanciones internacionales.

Irán este año impuso el apagón de internet más largo en los registros tras el comienzo de la guerra en Oriente Medio, desencadenada por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Irán a finales de febrero.

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