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Domingo, 11 de octubre de 2026
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Luis Almagro

“Todos fueron torturados de la manera más bestial”: Luis Almagro, sobre los crímenes de Maduro y Cilia

octubre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
El binomio conformado por Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrenta un nuevo cargo judicial en Estados Unidos por conspiración para cometer tortura, lo que marca un hito en la búsqueda de justicia contra las presuntas violaciones de derechos humanos del régimen venezolano. Esta acusación formal abre una puerta que durante años había permanecido cerrada para las víctimas. Luis Almagro, exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y actual director del Observatorio de Democracia del Instituto Kasla, dialogó con la directora Claudia Gurisatti sobre este proceso penal. “Es el trabajo de muchos años, pero también el trabajo y el esfuerzo de cientos, incluso por gente de Kasla”, señaló Almagro. El exdiplomático enfatizó que “la justicia de derechos humanos tiene memoria larga, tiene el brazo largo”. Almagro es padrino de los presos políticos y fue categórico respecto a su situación: “Todos ellos fueron torturados de la manera más bestial, más inhumana que uno puede imaginar”. Según su testimonio, las víctimas sufrieron golpes, asfixia, violaciones de derechos y hambre durante su detención.

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