NTN24
Miércoles, 04 de noviembre de 2026
Miércoles, 04 de noviembre de 2026
Deicy Jiménez

Deicy Jiménez publicó video con el que dice probar que está “diciendo la verdad” sobre sus señalamientos contra el expresidente Petro

noviembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro
Gustavo Petro
Jiménez denunció que el mandatario supuestamente recibía favores sexuales de un amplio grupo de mujeres, incluida ella, a cambio de contratos.

Delcy Jiménez, la mujer que denunció que un amplio grupo de mujeres supuestamente intercambiaban favores sexuales al presidente Gustavo Petro por la adjudicación de contratos públicos durante su mandato, abrió un nuevo capítulo en este escandaloso caso.

“Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro”, dijo en su publicación en redes sociales.

o

Y agregó: “confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada. Si algo nos llega a suceder hago responsable a Petro”.

Esta explosiva revelación ocurre un día después de que el abogado penalista Andrés Felipe Caballero presentara su renuncia irrevocable a la representación legal de Jiménez.

La dimisión del profesional del derecho se produjo al esgrimir graves motivos de seguridad personal, en una fecha que coincidió con la diligencia en la cual la excontratista debía comparecer ante la Fiscalía General de la Nación para ampliar su declaración en el marco de las indagaciones preliminares que conduce la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marcela Abadía.

Paralelamente, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ya había escuchado el testimonio de Jiménez, quien decidió inicialmente hacer estos graves señalamientos en una entrevista a la revista Semana.

“No estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro; usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos. No estoy de acuerdo con eso, con el abuso de poder”, dijo la mujer a Semana.

o

“Es obvio que cuando las mujeres aceptan acompañarlo en sus fiestas o en sus reuniones, y a cambio les da contratos, es un abuso de poder, como un control que tiene para que no hablen”, agregó.

Y a la pregunta directa de la periodista Vicky Dávila “¿usted se acostaba con él a cambio de esos contratos?”, Jiménez respondió: “sí, claro. Y pues no quise volver a ceder en eso, pero sé que las demás mujeres sí aceptaron todo”.

Jiménez aseguró en su diálogo con la revista Semana, que entre 30 y 40 mujeres supuestamente vivieron una situación similar a la suya con el exmandatario colombiano.

Temas relacionados:

Deicy Jiménez

Gustavo Petro

Gobierno de Colombia

Petro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿La victoria demócrata en el Congreso afectará el despliegue militar de EE. UU. en Venezuela y la región?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es otro Trump; es una derrota muy significativa": Schamis sobre elecciones de medio término en EEUU

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Avión usado en operaciones de la CIA sobrevoló Maiquetía: "Diosdado y otros tienen mucho que temer”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Como el rey Juan Carlos I de España a Chávez, ahora Venezuela dice a Delcy: "¿Por qué no te callas?"

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿Quién es Abdul El-Sayed, el primer senador musulmán de la historia de EE. UU.? Ya lanzó su primer desafío a Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Abogado explica lo que puede pasar con el arquero Jesús Owono, involucrado en la muerte del jugador Jesús de Miguel

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Con María Corina en Venezuela la gente no se va a dejar engañar del régimen": Tomás Arias, cofundador de Vente Venezuela

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez/ María Corina Machado - Fotos EFE
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

¿Nueva influencia demócrata en EE. UU. beneficia más a María Corina Machado o a Delcy Rodríguez?

Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar | Fotos: EFE
Elecciones en Estados Unidos

"Marcaron distancia de Trump y sobrevivieron electoralmente": De la Cruz sobre Díaz-Balart y Salazar

Avión usado en operaciones de la CIA sobrevoló Maiquetía - Foto de referencia: Canva
Avión

Avión usado en operaciones de la CIA sobrevoló Maiquetía: "Diosdado y otros tienen mucho que temer”

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Atentado

Contundente advertencia de Abelardo de la Espriella por atentado terrorista en Cauca: "Los vamos a encontrar"

Donald Trump presidente de los Estados Unidos- Foto: EFE
Estados Unidos

La postura del partido demócrata sobre la política exterior de EEUU en Venezuela y Colombia

Más de Política

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., y Oliver Blanco- Fotos: EFE
Régimen venezolano

Sin apretón de manos: primeras imágenes de la reunión entre el secretario Marco Rubio y Oliver Blanco, canciller del régimen venezolano, en Washington

Disturbios en Francia
Francia

Gobierno de Francia apunta contra la "ultraizquierda radical" como responsable de los violentos disturbios

Jorge Martín Frías - Pedro Sánchez (AFP)
España

“Pedro Sánchez no ha tenido problema en contemporizar con regímenes criminales”: Jorge Martín Frías

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

María Corina y el poder invisible de la esperanza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez - Foto AFP
Regimen chavista

“A Cabello, al igual que a Padrino y a los Rodríguez, les va a llegar su momento”: David Cárdenas sobre la cabezas del régimen en Venezuela

Nicolás Maduro, dictador venezolano - Foto de referencia: EFE
Nicolás Maduro

El nuevo mensaje "desafiante" de Maduro desde prisión: "La mentira y la injusticia serán vencidas"

Visita del presidente Abelardo de la Espriella al Hospital Militar. (X de Abelardo de la Espriella)
Presidente de Colombia

"El sacrificio de nuestros valientes militares es sagrado": estas son las imágenes de conmovedor encuentro de Abelardo de la Espriella en el Hospital Militar

Hass F1 equipo-Foto EFE
Fórmula 1

Haas confirma que Esteban Ocon no correrá más en el equipo tras el escándalo de México y anuncia a su sorpresivo reemplazante para la Fórmula 1

Calle Oxford en Londres - Foto: EFE
Londres

Concurrida calle de Londres prohibe el tránsito de autos y es peatonalizada en uno de sus tramos

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele-Foto EFE
Nayib Bukele

Bukele califica de “satánicas” a las pandillas en Haití y afirma que “Dios nos concederá la victoria” en la búsqueda de los soldados desaparecidos

Marco Rubio/ María Corina Machado – Fotos AFP
María Corina Machado

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se pronunció sobre el inminente regreso de María Corina Machado a Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023