Deicy Jiménez publicó video con el que dice probar que está “diciendo la verdad” sobre sus señalamientos contra el expresidente Petro

Delcy Jiménez, la mujer que denunció que un amplio grupo de mujeres supuestamente intercambiaban favores sexuales al presidente Gustavo Petro por la adjudicación de contratos públicos durante su mandato, abrió un nuevo capítulo en este escandaloso caso.

“Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro”, dijo en su publicación en redes sociales.

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Y agregó: “confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada. Si algo nos llega a suceder hago responsable a Petro”.

Esta explosiva revelación ocurre un día después de que el abogado penalista Andrés Felipe Caballero presentara su renuncia irrevocable a la representación legal de Jiménez.

La dimisión del profesional del derecho se produjo al esgrimir graves motivos de seguridad personal, en una fecha que coincidió con la diligencia en la cual la excontratista debía comparecer ante la Fiscalía General de la Nación para ampliar su declaración en el marco de las indagaciones preliminares que conduce la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marcela Abadía.

Paralelamente, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ya había escuchado el testimonio de Jiménez, quien decidió inicialmente hacer estos graves señalamientos en una entrevista a la revista Semana.

“No estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro; usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos. No estoy de acuerdo con eso, con el abuso de poder”, dijo la mujer a Semana.

“Es obvio que cuando las mujeres aceptan acompañarlo en sus fiestas o en sus reuniones, y a cambio les da contratos, es un abuso de poder, como un control que tiene para que no hablen”, agregó.

Y a la pregunta directa de la periodista Vicky Dávila “¿usted se acostaba con él a cambio de esos contratos?”, Jiménez respondió: “sí, claro. Y pues no quise volver a ceder en eso, pero sé que las demás mujeres sí aceptaron todo”.

Jiménez aseguró en su diálogo con la revista Semana, que entre 30 y 40 mujeres supuestamente vivieron una situación similar a la suya con el exmandatario colombiano.