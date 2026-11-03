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Epa Colombia

Epa Colombia se graduó en la cárcel La Picaleña: Yina Calderón fue a celebrar y reveló cómo la encontró

noviembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Epa Colombia, creadora de contenida condenada en Colombia - Foto: Noticias RCN
Epa Colombia, creadora de contenida condenada en Colombia - Foto: Noticias RCN
La empresaria se reencontró con su amiga después de casi dos años sin verse presencialmente. Durante la visita también estuvieron su esposa, su hija y sus padres, quienes la acompañaron en este nuevo logro.

La empresaria y creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de que se conociera que recibió un diploma por completar un curso de maquillaje durante su reclusión en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, conocido como La Picaleña. La noticia fue revelada por la influenciadora Yina Calderón, quien visitó a su amiga y compartió algunos detalles del encuentro.

A través de sus redes sociales, Calderón contó que tuvo la oportunidad de ingresar al establecimiento penitenciario y reencontrarse con Barrera, a quien no veía presencialmente desde hacía cerca de dos años. La visita estuvo marcada por diferentes emociones, pues la creadora de contenido manifestó que le produjo tristeza observar a su amiga privada de la libertad y compartir espacio con otras mujeres internas.

Durante el encuentro también estuvieron presentes familiares de Epa Colombia, entre ellos su esposa, Karol Samantha, su hija y sus padres, quienes la acompañaron durante la entrega del diploma que obtuvo después de completar la formación en maquillaje.

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Asimismo, uno de los aspectos que más llamó la atención de Yina Calderón fue la manera en la que encontró a la empresaria. Según relató, la vio con disposición de seguir adelante y optimista frente a la situación que atraviesa. Sin embargo, también aseguró que la encontró con un peso considerablemente menor, una circunstancia que le generó preocupación.

La influenciadora también destacó el trato que recibió durante su ingreso a La Picaleña y la atención del personal de vigilancia y de las directivas del establecimiento. Aunque describió los espacios como reducidos, manifestó que, desde su percepción, las condiciones eran iguales para las mujeres que permanecen recluidas y que no observó situaciones humillantes.

Por otra parte, Calderón reveló que Epa Colombia aprovechó la oportunidad para enviarles un saludo a las personas que continúan pendientes de ella y pedirles que sigan apoyando su emprendimiento de productos capilares, especialmente sus queratinas, con las que construyó su reconocimiento empresarial.

¿Por qué Epa Colombia permanece en la cárcel?

Cabe resaltar que Daneidy Barrera Rojas fue condenada por los hechos ocurridos el 22 de noviembre de 2019, durante las jornadas de protesta social en Bogotá, cuando ingresó a la estación Molinos de TransMilenio y ocasionó daños a las instalaciones, situación que quedó registrada en videos que posteriormente difundió en sus redes sociales.

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Por estos acontecimientos, la justicia la encontró responsable de los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas. En enero de 2025, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 63 meses y 15 días de prisión, además de las demás sanciones establecidas en el fallo.

Desde entonces, la empresaria ha permanecido en diferentes establecimientos de reclusión. Actualmente se encuentra en La Picaleña, en Ibagué, donde continúa cumpliendo su sentencia.

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