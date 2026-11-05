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Viernes, 06 de noviembre de 2026
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JEP
Programa: La Noche

La JEP se amarra el cinturón y ejecutará un severo plan de austeridad

noviembre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
La iniciativa está destinada a enfrentar el recorte de 181.000 millones de pesos fijado por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

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