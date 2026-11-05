JEP Programa: La Noche La JEP se amarra el cinturón y ejecutará un severo plan de austeridad noviembre 5, 2026 Por: Redacción NTN24 La iniciativa está destinada a enfrentar el recorte de 181.000 millones de pesos fijado por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. También le puede interesar Marco Rubio Experta sobre posible distanciamiento de Rubio de Trump: “es el niño prodigio de la administración” Estados Unidos - Cuba Aumenta la ofensiva: la nueva y contundente medida del Gobierno Trump contra el régimen cubano Marco Rubio Potente sondeo: Así muestran las encuestas a Marco Rubio ante eventual carrera presidencial de EE. UU. Abelardo de la Espriella Así reaccionó De la Espriella a nuevo escándalo de Petro: "donde uno levanta (…) siempre hay una que otra novia del anterior presidente contratada" Régimen venezolano Descalificativos: régimen venezolano acusado de usar expresiones homofóbicas contra adversarios Canciller de Venezuela Contradicciones en el discurso del canciller del régimen Oliver Blanco en Cumbre Iberoamericana Compartir en: