Las objeciones contra los aspirantes a ocupar cargos en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela continúan en medio de señalamientos por violaciones de derechos humanos.

VEA TAMBIÉN "Necesitamos acelerar tiempos porque la urgencia que tienen los venezolanos llega al drama": Juan Pablo Guanipa o

El dirigente político Tomás Guanipa aseguró que, hasta el momento, cerca de 300 personas han quedado fuera del proceso de selección sin que se haya presentado una impugnación formal en su contra.

"Alrededor de 300 personas rechazadas sin que nadie haya hecho una impugnación", afirmó Guanipa mediante una rueda de prensa.

En el proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela figuran numerosos funcionarios vinculados al chavismo, así como magistrados que actualmente integran el máximo tribunal y buscan mantenerse en sus cargos.

VEA TAMBIÉN María Corina Machado recorre barrios que fueron históricos bastiones chavistas: estuvimos con ella o

De acuerdo con reportes, al menos 16 de los 20 magistrados actuales, lo que representa más del 80 % de sus integrantes, presentaron sus candidaturas para continuar en el organismo.

Entre ellos se encuentra la presidenta del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez. En total, la lista difundida por la Asamblea Nacional incluye alrededor de 1.066 aspirantes.

Entre los nombres que aparecen en las postulaciones también destaca Catherine Harrington, exfiscal señalada por su participación en procesos judiciales contra dirigentes opositores, entre ellos María Corina Machado y Antonio Ledezma.

Asimismo, figuran los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) Aime Nogal y Luis Emilio Rondón.

El proceso también ha generado cuestionamientos por la presencia de aspirantes que han recibido sanciones internacionales o han estado vinculados a decisiones judiciales y electorales controvertidas.