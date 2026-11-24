La serie Ted Lasso, protagonizada por el actor norteamericano Jason Sudeikis, recibió la renovación oficial para una quinta temporada en Apple TV, según informó la plataforma de transmisión en línea tras el desempeño de su cuarta entrega, convertida en la producción más vista en la historia del servicio.

De acuerdo con el comunicado difundido este martes, el regreso del personaje principal a la localidad británica de Richmond en la cuarta temporada cuyo episodio inaugural marcó el mayor estreno registrado en Apple TV situó al entrenador al frente de un equipo femenino de fútbol de segunda división como su reto más exigente hasta la fecha.

“El fenómeno mundial de Apple, ‘Ted Lasso’, regresa oficialmente para una quinta temporada”, informó la compañía en un comunicado oficial, con lo que afianza a uno de los títulos de entretenimiento más exitosos de su catálogo.

En su palmarés histórico figuran el récord de nominaciones a los premios Emmy para una serie de comedia en su temporada debut, además de dos galardones consecutivos a la mejor serie de comedia correspondientes a sus dos primeras entregas.

Desde su lanzamiento mundial el 14 de agosto de 2020, la comedia futbolística ha acumulado marcas de audiencia destacadas dentro del catálogo de la compañía y consolidó su proyección internacional con el respaldo de la crítica y el público.

La historia del optimista entrenador de fútbol americano que cruza el Atlántico para dirigir un equipo de fútbol británico, pese a no tener experiencia en ese deporte, conectó con audiencias internacionales a través del humor, la emoción y los mensajes positivos sobre liderazgo y trabajo en equipo.

Jason Sudeikis, quien además de protagonizar la serie es cocreador y productor ejecutivo, regresará para encarnar de nuevo al personaje de Ted Lasso, figura que desarrolló de forma original para comerciales promocionales antes de convertirla en el eje de esta producción televisiva.