Tribunal Supremo español avala la amnistía a Puigdemont: la orden de detención contra el expresidente catalán se levanta

El Tribunal Supremo de España vio aplicable la ley de amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont y confirma el levantamiento de la orden nacional de detención que pesaba en él. Una decisión que significa un avance decisivo en el proceso judicial abierto por el intento de independencia de Cataluña en el año 2017.

VEA TAMBIÉN ¿Qué desató la fuerte ola de violencia en Francia? Macron rompe el silencio o

La resolución fue adoptada por el magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, el cual extendió al caso de Puigdemont la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional al conceder amparo a la exconsejera catalana Dolors Bassa. Ese pronunciamiento respaldó la aplicación de la amnistía al delito de malversación de fondos públicos que tiene relación con el proceso independentista.

Llarena rechazó de esta forma el recurso que presentó Vox en contra de su decisión de dejar sin efecto las órdenes nacionales de detención. El magistrado aseguró que tiene que acatar la doctrina del Constitucional, inclusive cuando no comparte los argumentos jurídicos que la sustentan.

Puigdemont salió de España en 2017, luego de que las autoridades españolas iniciaran acciones judiciales en contra de los dirigentes independentistas que impulsaron el proceso de secesión. Desde aquel entonces, permaneció fuera del país, sobre todo en Bélgica, mientras la Justicia mantenía medidas para asegurar su comparecencia.

El pasado 6 de octubre, Llarena dejó sin efecto las órdenes nacionales de detención contra Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, luego de que el Tribunal Constitucional avalara la aplicación de la amnistía a la malversación. La decisión de este lunes confirmó esa medida después de rechazar la impugnación de Vox.

VEA TAMBIÉN Delcy Rodríguez fue acusada ante EEUU por secuestro y tortura de ciudadanos de ese país: esto se sabe o

El levantamiento de la orden nacional elimina ese obstáculo para el regreso de Puigdemont a España. No obstante, la resolución de Llarena no es de por sí misma el pronunciamiento definitivo de la extinción de toda responsabilidad penal y el archivo de la causa, una decisión correspondiente a la Sala de lo Penal del Supremo.

La aplicación de la amnistía igualmente podría tener consecuencias para otros dirigentes independentistas condenados por malversación, entre ellos Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, que sus situaciones judiciales tendrán que resolverse conforme a la doctrina constitucional.