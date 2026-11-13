Falleció expresidente de importante equipo de fútbol colombiano que fue campeón en los últimos años
Uno de los destacados dirigentes del fútbol y reconocido abogado especializado en asuntos laborales de Santander, Reynaldo Amaya Mantilla, falleció en la mañana de este viernes 13 de noviembre, en una clínica particular de Floridablanca.
Tenía 73 años y fue presidente del Atlético Bucaramanga durante cuatro años, entre 2002 y 2006. Posteriormente, hizo parte de la Federación Colombiana de Fútbol.
El club, por medio de sus redes sociales, recordó a Reynaldo y lamentó su fallecimiento.
“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Reinaldo Amaya Mantilla, expresidente de nuestra institución”, indicó el club.
Asimismo, por medio del comunicado, extendió sus condolencias a sus familiares y aseguró que los acompaña en este difícil momento.
“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos, acompañándolos en este difícil momento”, indicó.
Nació en Bucaramanga y estudió Derecho en la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Era un apasionado del Atlético Bucaramanga y de los temas jurídicos.
Estaba casado con Luz Amparo Vera López y era padre de María Paula y María Catalina.
Será velado en la funeraria San Pedro de Bucaramanga; las exequias serán este domingo, confirmaron sus allegados.