Turquía convocó este viernes al embajador de Georgia, un día después de los violentos enfrentamientos ocurridos durante un partido de la UEFA Europa League entre el Besiktas y el equipo israelí Hapoel Beer-Sheva, según informó una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Estos incidentes llevaron al ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, a llamar a su homólogo georgiano, Maka Botchorishvili, la noche del jueves. La UEFA ha iniciado una investigación.

"Hemos transmitido nuestra reacción ante los graves incidentes ocurridos durante el partido del Besiktas en la UEFA Europa League en Batumi y hemos compartido diversas pruebas", dijo la fuente.

"Exigimos una investigación exhaustiva de todos los aspectos de los incidentes y que se inicien los procedimientos legales necesarios contra los responsables del uso desproporcionado de la fuerza y ​​la intervención contra nuestros ciudadanos", añadió la fuente.

Los seguidores del Besiktas desplegaron una pancarta a favor de Palestina durante el partido del jueves, lo que provocó la intervención policial y la suspensión temporal del juego.

El partido se había trasladado de Estambul por motivos de seguridad.

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Las imágenes del estadio mostraron a los seguidores del Besiktas desplegando una pancarta que decía: "Rebelión contra la ocupación, libertad para Palestina", ondeando banderas palestinas y coreando consignas antiisraelíes antes de que interviniera la policía.

Los medios turcos informaron que la policía utilizó gas pimienta contra los aficionados, algunos de los cuales necesitaron atención médica.

Una multitud de aficionados dio la bienvenida a los jugadores del Besiktas en el aeropuerto de Estambul, en la parte asiática.

El capitán del Besiktas, Orkun Kokcu, expresó su apoyo a los aficionados del club tras los enfrentamientos.

"Si la policía usa la fuerza de esa manera, los aficionados también tomarán medidas para protegerse", dijo.

"Apoyamos a nuestros aficionados. Dejemos que la investigación siga su curso y aceptaremos el resultado sin problema. Turquía nos respaldó y sentimos ese apoyo", añadió.

La federación turca de fútbol condenó enérgicamente lo que calificó de conducta "inaceptable" de la policía georgiana hacia los seguidores del Besiktas.

Las autoridades georgianas informaron que "tres agentes sufrieron diversas heridas como consecuencia de los actos violentos de los aficionados" y que 16 personas fueron detenidas.

Afirmó que algunos simpatizantes habían arrojado asientos del estadio a los agentes y negó las informaciones que apuntaban a que la policía había utilizado la fuerza en respuesta a la exhibición de banderas y pancartas propalestinas.