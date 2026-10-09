Vicepresidente de EE. UU. aseguró que no verá el fusilamiento de Nidal Hasan si se transmite en directo

El Pentágono, sede del Departamento de Guerra de Estados Unidos, confirmó que el fusilamiento del autor condenado a muerte por la masacre en una base militar en 2009 será transmitido en vivo.

Se trata de Nidal Malik Hasan, yihadista que abrió fuego contra soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009, acabó con la vida de 13 personas e hirió a 32 más.

La decisión del Gobierno de Donald Trump ha generado todo tipo de reacciones tanto de rechazo como de apoyo.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, denunció este viernes la difusión en directo de la ejecución como una forma de "tortura".

"Como el Alto Comisionado ha subrayado en reacción a las ejecuciones públicas en Afganistán e Irán, las ejecuciones públicas constituyen una forma de trato o pena cruel, inhumano o degradante", dijo.

Kyinzom Dhongdue, de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI), calificó a su vez de "profundamente impactantes" las declaraciones de Hegseth.

"Son un terrible menosprecio por la dignidad humana", afirmó.

Ahora, se conocen voces desde el mismo Gobierno de Estados Unidos. La segunda figura más importante del Gobierno, el vicepresidente JD Vance, declaró que no vería la transmisión.

"Si es por transmisión en directo, no lo voy a ver", dijo Vance a los periodistas cuando se le preguntó cómo conciliaba su fe cristiana con el plan de transmitir la ejecución programada para el 3 de diciembre.

"Ha hablado mucho sobre su fe cristiana. ¿Cómo encaja eso con el anuncio del Pentágono de que desean transmitir en vivo la ejecución por pelotón de fusilamiento del tirador de Fort Hood?", dijo un reportero.

"No sé si eso va a suceder realmente. Este tipo cometió el peor ataque terrorista en suelo estadounidense fuera del 11-S", respondió el vicepresidente.

Hasan fue condenado a muerte por un jurado militar en 2013 por llevar a cabo el tiroteo masivo inspirado en Al Qaeda en Fort Hood.

En ese entonces, Hasan decidió defenderse a sí mismo durante el juicio, pero no llamó a ningún testigo, no prestó declaración y no intentó negar los cargos.

Los abogados defensores designados por el tribunal expresaron su preocupación por que estuviera buscando la ejecución.