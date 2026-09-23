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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Venezuela

La Vinotinto cambia de generación: estas son las nuevas caras que impulsa Vizcarrondo

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Oswaldo Vizcarrondo, entrenador de La Vinotinto - Foto: EFE
Oswaldo Vizcarrondo, entrenador de La Vinotinto - Foto: EFE
El técnico venezolano ha abierto espacio a jóvenes como Nicola Profeta, Marco Libra, David Martínez y Gleiker Mendoza considerando el proceso hacia 2030.

La Vinotinto inició una nueva etapa bajo la conducción de Oswaldo Vizcarrondo, el cual decidió ampliar el universo de jugadores de la selección y dar protagonismo a futbolistas jóvenes que pudiesen transformarse en piezas importantes del equipo en los próximos años.

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La convocatoria para los amistosos ante Japón, Corea del Sur y Jordania trae consigo varias novedades. Entre las que se pueden apreciar son que jugadores que ya trabajaron con Vizcarrondo en categorías juveniles y otros que vienen destacándose en clubes de Venezuela y del exterior tendrán la posibilidad de tener un cupo.

Uno de los nombres que más llama la atención es Nicola Profeta, el mediocampista de 18 años que pertenece al Santos de Brasil. El futbolista hizo parte de los procesos juveniles venezolanos y ahora tiene la oportunidad de tener un acercamiento al equipo absoluto. Su compañero de club Bianneider Tamayo, de 20 años, igualmente fue incluido en la lista.

En Italia está Marco Libra, también de 18 años y jugador del Bologna. El mediocampista es otra de las propuestas de Vizcarrondo para ampliar las alternativas de la selección y empezar a armar un grupo con una proyección más alta de cara al próximo ciclo mundialista.

El técnico también abrió espacio para futbolistas del campeonato venezolano. Yerwin Sulbarán, Sebastián Mendoza, Andrus Araujo y Román Davis se encuentran entre las novedades. Davis y Sulbarán, además, ya estuvieron bajo las órdenes de Vizcarrondo cuando dirigió a la selección sub-17 en 2025.

En el ataque también hay nombres que quieren aprovechar el nuevo escenario. David Martínez, delantero de Los Angeles FC, y Gleiker Mendoza, atacante del Kryvbas de Ucrania, hacen parte de la generación que puede iniciar a disputar espacios que durante años estuvieron asociados a jugadores como Salomón Rondón.

La ausencia del histórico delantero, así como la de Yeferson Soteldo y Jefferson Savarino, refleja parte de este cambio. No obstante, Vizcarrondo insiste en que las puertas de la selección no están cerradas para ningún jugador.

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“Los espacios los van a tener si se lo ganan”, aseguró el seleccionador al explicar su filosofía para esta nueva etapa. Igualmente aseguró que no le cierra las puertas a nadie y que el universo de jugadores puede modificarse rápidamente según el rendimiento y la edad de cada futbolista.

El objetivo de fondo es el Mundial de 2030. Vizcarrondo detalló que la eliminatoria aún está lejos y que estos jóvenes pueden llegar a esa etapa con una madurez distinta. “La eliminatoria no es mañana”, indicó, al defender la necesidad de empezar a proyectar futbolistas desde este momento.

La Vinotinto va a tener ahora tres pruebas internacionales en Asia: jugará ante Japón el 28 de septiembre, Corea del Sur el 2 de octubre y Jordania el 6 de octubre. Los partidos servirán para que Vizcarrondo estudie a los nuevos nombres y determine quiénes pueden ser parte estable del futuro de la selección.

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