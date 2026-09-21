Vizcarrondo apuesta por la juventud en la Vinotinto y deja fuera a referentes como Rondón y Soteldo

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y el seleccionador nacional Oswaldo Vizcarrondo oficializaron la nómina de futbolistas convocados para la próxima gira de compromisos amistosos en territorio asiático, ratificando el inicio formal de un proceso de reestructuración y relevo generacional en el equipo absoluto.

El proyecto liderado por el exfutbolista internacional busca superar la frustración de la eliminatoria pasada en la cual Venezuela quedó al margen de la cita orbital de 2026 tras caer 3-6 ante Colombia, concentrando los esfuerzos en la preparación hacia la Copa del Mundo de 2030.

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La convocatoria de 34 futbolistas para enfrentar a Japón, Corea del Sur y Jordania destaca por la inclusión de figuras emergentes y la exclusión de referentes históricos como el atacante Salomón Rondón y los extremos Yeferson Soteldo y Jefferson Savarino.

“La eliminatoria no es mañana, no vamos a jugar por los puntos mañana, sino que posiblemente en dos años podamos recurrir a jugadores que son muy jóvenes ahora y que en ese momento ya tendrán una madurez distinta. Siento que muchas veces nos quedamos cortos por no tener un universo mucho más grande”, declaró el director técnico Oswaldo Vizcarrondo durante su intervención ante los medios de comunicación.

La lista de nuevas incorporaciones incluye nombres como el mediocampista Nicola Profeta (Santos FC de Brasil), Marco Libra (Bologna de Italia), además de los atacantes David Martínez (Los Ángeles FC) y Gleiker Mendoza (FC Kryvbas de Ucrania).

Durante los encuentros de fogueo disputados entre marzo y junio, la selección venezolana registró un triunfo 4-1 frente a Trinidad y Tobago, una victoria 0-2 ante Irak, un empate sin goles ante Uzbekistán y una derrota 1-2 frente al seleccionado de Turquía.

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Al otorgar rodaje internacional a jóvenes promesas en la gira por Asia, la FVF pretende estructurar un plantel competitivo que pelee con solvencia los cupos directos en el próximo ciclo eliminatorio suramericano.