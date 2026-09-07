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Lunes, 07 de septiembre de 2026
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Aranceles

Trump amenaza con frenar ventas en Estados Unidos de reconocida empresa canadiense en medio de tensión arancelaria

septiembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump - Foto AFP
La airada publicación en las redes sociales supone la segunda medida contundente de Donald Trump en contra del país vecino.

El presidente Donald Trump amenazó este lunes con bloquear las ventas a Estados Unidos del fabricante de aviones canadiense Bombardier a menos que construya aeronaves en el país, quejándose de disposiciones comerciales bilaterales "injustas e inequitativas" mientras intensifica una guerra arancelaria.

La airada publicación en las redes sociales supone la segunda medida potencialmente contundente del líder estadounidense este año contra el fabricante, que actualmente cuenta con miles de sus aviones operando en las flotas nacionales de las aerolíneas estadounidenses.

Y esto ocurre justo antes de que Canadá imponga aranceles de represalia a una serie de productos estadounidenses a partir del martes.

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"¡No más ventas de Bombardier en Estados Unidos!", publicó Trump en mayúsculas en su plataforma Truth Social, aunque no especificó cómo lograría detener las ventas.

"Si quieren nuestro mercado, deben construir aquí y dejar de tratar a Estados Unidos como una 'alcancía'".

"Canadá impide que nuestros GRANDES bancos y empresas estadounidenses hagan negocios allí", añadió Trump. "¡Esa era ha terminado!"

El mercado estadounidense representa más de la mitad de los ingresos de Bombardier, dijo Trump.

Bombardier respondió el lunes en un comunicado diciendo que crea decenas de miles de empleos en todo Estados Unidos "a través de la creciente presencia de la compañía en el país, así como dentro de su cadena de suministro compuesta por aproximadamente 2.800 empresas estadounidenses en 47 estados".

"La industria aeroespacial estadounidense es una clara ganadora en materia de comercio y exportaciones", afirmó. "Bombardier contribuye significativamente al sector".

La corporación canadiense añadió que sus aeronaves "están construidas con componentes de fabricación estadounidense, como motores, aviónica y muchos otros sistemas clave proporcionados por grandes empresas estadounidenses", y que planea inaugurar una nueva planta en Fort Wayne, Indiana, a finales de este año.

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En enero, furioso por lo que consideraba la negativa de Canadá a otorgar la certificación a los nuevos modelos de aviones Gulfstream fabricados en Estados Unidos, el presidente amenazó con retirar la certificación a los aviones Bombardier en Estados Unidos e imponer un arancel del 50 por ciento a las aeronaves canadienses.

Al parecer, esas amenazas nunca se llevaron a cabo, pero Trump afirmó que Canadá certificó rápidamente los aviones Gulfstream al mes siguiente gracias a su intervención.

La publicación de Trump en las redes sociales el lunes evidenció la continua animosidad en torno a Bombardier, en medio de una tensa disputa arancelaria bilateral.

Aunque Trump intentara cumplir su última amenaza, aún no estaba claro cómo lo haría. La Administración Federal de Aviación, y no la Casa Blanca, es la agencia estadounidense que certifica o retira la certificación a las aeronaves en el país.

Los modelos de Bombardier siguen contando con la certificación estadounidense y la empresa está actualmente exenta de los aranceles de Estados Unidos.

El mes pasado, cuando las negociaciones comerciales fracasaron, Trump impuso aranceles del 50% a productos canadienses por un valor aproximado de 20.000 millones de dólares, que van desde palos de hockey hasta cemento.

Canadá anunció que impondrá aranceles de represalia a una cantidad similar de productos estadounidenses a partir del martes por la mañana.

Los aranceles del 15%, 25% y 50% se aplicarán a las importaciones procedentes de Estados Unidos, que incluyen productos de acero y aluminio, así como productos lácteos como el queso.

Las negociaciones entre ambas partes se rompieron a finales del mes pasado tras varios días de reuniones en Washington, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció que había decidido suspender las conversaciones comerciales.

En aquel momento, Carney afirmó que las condiciones de la administración Trump eran, en última instancia, inaceptables, y que los negociadores estadounidenses habían introducido restricciones a los acuerdos comerciales canadienses con otros países en el último momento.

Los funcionarios estadounidenses también profirieron "amenazas" inaceptables contra el idioma francés y la "cultura quebequense", añadió, refiriéndose a la provincia francófona del este de Canadá.

Ottawa y Washington no han reanudado las negociaciones desde entonces y han continuado intercambiando reproches.

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