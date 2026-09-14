Así fue el ataque con explosivos a estación de la Policía en Río Viejo, sur de Bolívar: “Necesitamos sistemas antidrones urgentes”

Los hechos de violencia no cesan en las diferentes regiones de Colombia. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, dio a conocer, por medio de su cuenta en la red social X, que la estación de la Policía Nacional en Río Viejo, sur del departamento, fue atacada con explosivos.

VEA TAMBIÉN 19 capturas en 24 horas y nuevos golpes al narcotráfico: así es la ofensiva que mantiene el Gobierno de Abelardo de la Espriella o

“Pedimos a @mindefensa enfocar también esfuerzos en esta zona del país, necesitamos sistemas antidrones urgentes, es el tercer ataque a este tipo de infraestructura en los últimos 45 días, en la parte sur de nuestro departamento”, dijo.

Cabe resaltar que este no ha sido el único hecho de violencia que se ha presentado, pues hace tres semanas, en el municipio de Norosí, sur del departamento de Bolívar, la guerrilla del ELN atacó con drones cargados de explosivos la estación de la Policía Nacional, lo que dejó nueve integrantes de la institución heridos.

Del mismo modo, en medio de este ataque del ELN, al menos 300 niños de un colegio estuvieron en riesgo de resultar heridos, pues solo unos 100 se encontraban en su jornada escolar. Además, videos difundidos por redes sociales evidenciaron a los menores resguardados durante el momento de angustia.

Desde la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) replicaron la denuncia realizada por la Federación de Educadores, que rechazó este tipo de actos que ponen en riesgo la seguridad de los docentes y de los menores de edad que reciben clases.

VEA TAMBIÉN Abelardo de la Espriella anunció la captura de ‘Comandante 7’, integrante clave de grupo criminal que Marco Rubio acaba de designar como terrorista o

“@fecode denunció que un grupo armado, presuntamente el ELN, atacó este miércoles la estación de Policía de #Norosí, #Bolívar, con drones y ráfagas de fusil, dejando varios uniformados heridos. A solo 100 metros, más de 300 niños recibían clases. La reacción del rector y docentes permitió resguardarlos y evitar una tragedia”, precisaron.

Finalmente, las comunidades del sur de Bolívar le piden al Gobierno nacional que atienda la gravedad de los hechos de violencia que se vienen registrando en esta zona del país por la fuerte presencia de los grupos armados ilegales, ya que, en los últimos meses, se ha evidenciado el aumento de los ataques por parte de estas estructuras.