NTN24
Lunes, 14 de septiembre de 2026
Lunes, 14 de septiembre de 2026
Ataque

Así fue el ataque con explosivos a estación de la Policía en Río Viejo, sur de Bolívar: “Necesitamos sistemas antidrones urgentes”

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataque con explosivos estación de la Policía en Río Viejo, sur de Bolívar - Captura de pantalla de redes
Ataque con explosivos estación de la Policía en Río Viejo, sur de Bolívar - Captura de pantalla de redes
El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, afirmó que “es el tercer ataque a este tipo de infraestructura en los últimos 45 días”.

Los hechos de violencia no cesan en las diferentes regiones de Colombia. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, dio a conocer, por medio de su cuenta en la red social X, que la estación de la Policía Nacional en Río Viejo, sur del departamento, fue atacada con explosivos.

o

“Pedimos a @mindefensa enfocar también esfuerzos en esta zona del país, necesitamos sistemas antidrones urgentes, es el tercer ataque a este tipo de infraestructura en los últimos 45 días, en la parte sur de nuestro departamento”, dijo.

Cabe resaltar que este no ha sido el único hecho de violencia que se ha presentado, pues hace tres semanas, en el municipio de Norosí, sur del departamento de Bolívar, la guerrilla del ELN atacó con drones cargados de explosivos la estación de la Policía Nacional, lo que dejó nueve integrantes de la institución heridos.

Del mismo modo, en medio de este ataque del ELN, al menos 300 niños de un colegio estuvieron en riesgo de resultar heridos, pues solo unos 100 se encontraban en su jornada escolar. Además, videos difundidos por redes sociales evidenciaron a los menores resguardados durante el momento de angustia.

Desde la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) replicaron la denuncia realizada por la Federación de Educadores, que rechazó este tipo de actos que ponen en riesgo la seguridad de los docentes y de los menores de edad que reciben clases.

o

@fecode denunció que un grupo armado, presuntamente el ELN, atacó este miércoles la estación de Policía de #Norosí, #Bolívar, con drones y ráfagas de fusil, dejando varios uniformados heridos. A solo 100 metros, más de 300 niños recibían clases. La reacción del rector y docentes permitió resguardarlos y evitar una tragedia”, precisaron.

Finalmente, las comunidades del sur de Bolívar le piden al Gobierno nacional que atienda la gravedad de los hechos de violencia que se vienen registrando en esta zona del país por la fuerte presencia de los grupos armados ilegales, ya que, en los últimos meses, se ha evidenciado el aumento de los ataques por parte de estas estructuras.

Temas relacionados:

Ataque

Drones

Grupos criminales

Grupos armados

Grupos irregulares

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Sanos para delinquir y “enfermos” para pagar sus crímenes: las palpitaciones del cinismo de Cilia Flores

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El régimen no tiene una real voluntad política de cambiar el rumbo del país": Andreína Baduel

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Macro golpe de Trump, De La Espriella y Noboa al crimen: cazan a uno de los criminales más buscados

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Ataque en estrecho de Ormuz deja un muerto en barco iraní antes de reunión sobre bloqueo marítimo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Imparable: Gobierno De la Espriella ataca la minería ilegal y destruye unidades de extracción de oro del Clan del Golfo

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La huella invisible de la guerra: el impacto ambiental que permanece después del conflicto

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella y su mensaje a Iván Mordisco - Fotos: AFP/EFE
Iván Mordisco

Golpe a Mordisco: De la Espriella y la DEA destruyen pista de aterrizaje para el narcotráfico

Abuchean a Iván Cepeda en el aeropuerto de Barranquilla / FOTO: Captura de pantalla
Iván Cepeda

“Guerrillero, guerrillero”: como a Petro, abuchean a Iván Cepeda en aeropuerto de Colombia

Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE
Acuerdo petrolero

Informe secreto filtrado por error revela la opinión de los venezolanos sobre el acuerdo petrolero

Marco Rubio y Delcy Rodríguez | Fotos: EFE-AFP
Régimen venezolano

¿Prepara Delcy reunión con Rubio en Nueva York? Renuevan consulado días antes de la ONU

Consulado de Venezuela en Nueva York
Nueva York

¿Están abriendo el consulado de Venezuela en Nueva York? Estuvimos en el lugar y esto presenciamos

Más de Actualidad

Ver más
Terremoto en Colombia (AFP)
Terremoto en Colombia

Constructora Bolívar despliega maquinaria pesada y personal en seis frentes críticos de Cali tras el terremoto

Rescate de joven de 19 años en La Guajira - Captura de pantalla de x Policía de Colombia
Policía de Colombia

Así fue el rescate de una joven de 19 años que habría sido secuestrada en Maicao, La Guajira: fue localizada en una vivienda de zona rural

Casa Blanca de noche - Canva
Casa Blanca

La Casa Blanca usa el recordado y famoso en los 90 ‘Autobús mágico’ para hacer polémica imagen en la que salen aparentes migrantes en la parte trasera del vehículo

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Dónde está la dignidad de los americanos?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Terremoto en Colombia (AFP)
Terremoto en Colombia

Constructora Bolívar despliega maquinaria pesada y personal en seis frentes críticos de Cali tras el terremoto

Rescate de joven de 19 años en La Guajira - Captura de pantalla de x Policía de Colombia
Policía de Colombia

Así fue el rescate de una joven de 19 años que habría sido secuestrada en Maicao, La Guajira: fue localizada en una vivienda de zona rural

Casa Blanca de noche - Canva
Casa Blanca

La Casa Blanca usa el recordado y famoso en los 90 ‘Autobús mágico’ para hacer polémica imagen en la que salen aparentes migrantes en la parte trasera del vehículo

Barron Trump-Foto: EFE
Barron Trump

Servicio Secreto investiga amenazas de muerte de Irán contra el hijo menor del presidente Trump

Tecnología aérea para combatir incendios en el Tolima - Captura de pantalla de redes
Incendios forestales

Esta es la tecnología aérea que usa el Ejército para combatir incendios forestales en el Tolima en Colombia: las imágenes son impactantes

Recep Tayyip Erdoğan - Benjamin Netanyahu (AFP)
Benjamín Netanyahu

"Erdogan es un dictador antisemita": Netanyahu responde a orden de arresto internacional emitida por Turquía

Protestas en Venezuela - Fotos: AFP
Protestas en Venezuela

¿Bomba de tiempo en Venezuela? Aumenta descontento por el manejo del régimen frente a la crisis

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023