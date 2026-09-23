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Rubio sobre encuentro entre Donald Trump y Delcy Rodríguez: "Una reunión breve, pero importante"

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió a la reunión entre el presidente de su país, Donald Trump, y la jefe del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Nueva York en el marco de la Asamblea General de la ONU. “Fue una reunión breve, pero importante y obviamente se acordaron tres cuestiones clave… Venezuela lleva lidiando con más de veinte años de destrucción, tanto económica como de otro tipo”, comentó. Rubio, también mencionó los mortales terremotos en Venezuela que devastaron al país y que agravaron la situación.

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