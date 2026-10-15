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Congresista republicana asegura que Trump apoyará una ley para regularizar a ciertos inmigrantes sin papeles

octubre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
La congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar-Foto: EFE
La congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar-Foto: EFE
La congresista republicana defendió su iniciativa legislativa en Miami y aseguró que el presidente comprende la dependencia económica de sectores clave en la mano de obra extranjera.

En medio de una intensa contienda electoral en el distrito 27 de la Florida, la representante republicana María Elvira Salazar afirmó este jueves que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dará su visto bueno para aprobar un marco legal que regularice el estatus de determinados inmigrantes.

La legisladora de origen cubano, quien ha protagonizado debates nacionales tras cuestionar algunos excesos en las deportaciones ejecutadas por la Casa Blanca, sostuvo un encuentro público en la ciudad de Miami donde promovió los alcances de la denominada Ley Dignidad.

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Dicha propuesta bipartidista busca otorgar un permiso temporal de residencia y trabajo a extranjeros indocumentados carentes de antecedentes penales que laboran en áreas indispensables como la construcción, la agricultura, la salud y la hostelería, con la exclusión explícita de la concesión automática de la ciudadanía norteamericana.

“El presidente es un hombre inteligente y sabe que la economía, en el 20 % del producto interno bruto de este país, depende de cinco industrias que necesitan de esa mano de obra intensa”, expresó la congresista ante los asistentes al evento en Casa Cuba.

Las declaraciones de la representante suceden mientras la administración republicana acelera los operativos de control aduanero, con la proyección de un incremento sustancial en las deportaciones hacia el próximo año.

Este delicado equilibrio entre las políticas de deportación estricta y las demandas del sector productivo continuará polarizando la discusión legislativa en el Congreso norteamericano, con lo que se enfrenta la presión política por el control fronterizo con la necesidad económica de mano de obra.

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La viabilidad de esta iniciativa dependerá de los consensos políticos que logre articular el sector moderado del partido en el Congreso federal para equilibrar el rigor fronterizo con la estabilidad económica del mercado laboral.

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