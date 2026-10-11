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Pena de muerte
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Christa Pike sobrevivió a dos dosis letales en intento de ejecución en EE. UU.: "Despertó y empezó a hablar"

octubre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
En un suceso sin precedentes en la historia de la pena de muerte en Estados Unidos, Christa Pike, tras sobrevivir a una ejecución fallida, se recupera lentamente en el Centro de Rehabilitación Deborah K. Johnson, dejando al sistema judicial en una encrucijada legal sin precedentes. A sus 50 años, Pike es la única mujer condenada a muerte en Tennessee, y su caso está generando debate tanto en los pasillos judiciales como en la esfera política. Diez días después de recibir dos dosis letales diseñadas para poner fin a su vida, los médicos y su propio equipo legal se preparaban para un diagnóstico de muerte cerebral. No obstante, Pike sorprendió a todos cuando "se despertó y empezó a hablar", según declaraciones de su defensa, que describió el episodio como "extraordinario". Desde entonces, Pike enfrenta un difícil camino de recuperación, lidiando con severas lesiones y fallas cognitivas. El fallo en la ejecución ha desatado un terremoto político y social. Una jueza ha ordenado la incautación de todas las pruebas del procedimiento, incluidos medicamentos, jeringas y registros de complicaciones en la sala de ejecución, para realizar una investigación exhaustiva. Este colapso resultó en la renuncia del jefe del Departamento de Correccionales de Tennessee y llevó al gobernador Bill Lee a pedir que se frenaran todas las ejecuciones programadas para este año, a fin de realizar una revisión independiente.

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