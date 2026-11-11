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Miércoles, 11 de noviembre de 2026
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Flores

Paso a paso para que las flores cortadas duren más tiempo en casa

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Un ramo de flores mixtas en un recipiente de vidrio. - Foto de referencia: Pexels
Un ramo de flores mixtas en un recipiente de vidrio. - Foto de referencia: Pexels
Con estos sencillos cuidados podrá disfrutar de sus flores durante más tiempo y conservar su belleza, color y frescura.

Tener flores en casa a menudo aporta color y alegría, pero mantenerlas frescas durante varios días requiere algunos cuidados.

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Al respecto, expertos en floricultura coinciden en que existen algunos cuidados básicos que ayudan a prolongar la vida de las flores cortadas.

A continuación, el paso a paso para que las flores cortadas duren más tiempo en su hogar:

1. Corte los tallos correctamente

Antes de ponerlas en el florero, recorte unos centímetros de los tallos en diagonal con unas tijeras limpias.

A su vez, retire las hojas que puedan quedar dentro del agua para evitar la aparición de bacterias.

2. Utilice agua limpia

Lave bien el florero y llénelo con agua fresca. Si tiene el conservante que viene con el ramo, agréguelo para ayudar a mantener las flores en mejores condiciones.

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3. Busque un sitio adecuado para el ramo

Evite dejar las flores bajo el sol directo, cerca de fuentes de calor o junto a frutas maduras, ya que estas últimas liberan sustancias que aceleran su marchitamiento.

4. Cambie el agua con frecuencia

Renueve el líquido cada dos días y aproveche para recortar un poco los tallos. También retire las flores o los pétalos marchitos para evitar que afecten al resto del arreglo.

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Una adecuada hidratación, mantener el agua limpia y elegir un lugar fresco son algunas de las claves para evitar que se marchiten rápidamente.

Con estos sencillos cuidados podrá disfrutar de sus flores durante más tiempo y conservar su belleza, color y frescura.

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