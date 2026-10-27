Trump vuelve a decir que Venezuela podría convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos: "Será un país próspero"

Este martes, el presidente Donald Trump sugirió nuevamente que Venezuela podría convertirse en el estado federal 51 de EE. UU.

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En un mitin en Corpus Christi, Texas, Trump mencionó: "En Venezuela se están creando empleos que nadie hubiera creído posibles hace tan solo un año".

Posteriormente, sostuvo: "Estamos extrayendo mucho petróleo para nosotros mismos, muchísimo. Será un país próspero y, quién sabe, tal vez algún día pronto se convierta en un próspero estado número 51".

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"Hagamos que sea el estado número 51 y, en lugar de un presidente, tengamos elecciones para gobernador, ¿qué les parece? Tienen mucho petróleo debajo; ya sabes cómo se encuentra el petróleo en Venezuela", añadió.

Más temprano, Donald Trump comunicó que su país recibirá un millón de barriles de petróleo venezolano.

Ante varios periodistas, el jefe de Estado aseveró: “Tomamos el control de Venezuela con gran éxito".

"Me han enviado como regalo un cargamento de un millón de barriles de petróleo y se lo voy a dar a los Estados Unidos", prosiguió.

“Vamos a aceptar un millón de barriles de petróleo”, recalcó el gobernante de la Unión Americana.

Vale recordar que el titular de la Casa Blanca ha planteado en múltiples ocasiones que Venezuela podría convertirse en el estado número 51 de EE. UU.

Esto, bajo el argumento de que el país posee vastas reservas de petróleo y sugiriendo que, en lugar de un presidente, los venezolanos podrían elegir a un gobernador.