Inpec ordenó el traslado a La Picota de Olmedo López y Sneyder Pinilla, vinculados al caso de corrupción de la UNGRD: esto se sabe

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, ordenó el traslado de Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Augusto Pinilla, exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, vinculados al caso de corrupción en esa entidad, hacia la cárcel La Picota.

Esta decisión también cobija a Jorge Armando Torres Reyes y Jairo Rueda García, quienes permanecían recluidos en establecimientos para miembros de la Fuerza Pública. El Inpec dispuso los traslados teniendo en cuenta las condiciones de seguridad correspondientes a cada interno.

Olmedo López se encontraba recluido en la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad para Miembros de la Fuerza Pública, CPAMS EJEPO.

Sneyder Pinilla permanecía en la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad para Miembros de la Fuerza Pública, CPAMS EJART. La orden establece su traslado a la cárcel La Picota, en Bogotá.

Asimismo, la decisión también incluye a Jorge Armando Torres Reyes, para quien se relacionan los delitos de fabricación o porte de armas y concierto para delinquir. Del mismo modo, Jairo Rueda García está relacionado con el delito de actos sexuales con menor de catorce años, cuyo traslado fue dispuesto a la cárcel de La Paz, en Itagüí, de media seguridad.

Cabe resaltar que, frente al traslado de Sneyder Pinilla, su abogado manifestó su oposición a la decisión del Inpec y pidió que fuera dejada sin efectos. La defensa sostuvo que existe una orden judicial vigente que dispone que Pinilla permanezca en un centro de reclusión militar y señaló que las decisiones de los jueces deben ser respetadas y cumplidas.

“Como defensa de Sneyder Pinilla, solicitamos que sea dejada sin efectos la decisión del Inpec que ordena su traslado a la cárcel La Picota. Existe una orden judicial vigente que dispone que nuestro representado permanezca en un centro de reclusión militar”, señaló el abogado.

En ese sentido, la defensa también argumentó que Pinilla es un testigo que decidió colaborar con la justicia y pidió que las garantías relacionadas con su proceso de cooperación sean efectivas.

“Sneyder Pinilla es un testigo que ha decidido colaborar con la justicia. Su vida e integridad deben ser protegidas y las garantías otorgadas dentro de su proceso de cooperación deben ser efectivas”, sostuvo el abogado.