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Martes, 06 de octubre de 2026
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INPEC

Inpec ordenó el traslado a La Picota de Olmedo López y Sneyder Pinilla, vinculados al caso de corrupción de la UNGRD: esto se sabe

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Agente del Inpec - Foto: Inpec
Agente del Inpec - Foto: Inpec
Esta decisión también cobija a Jorge Armando Torres Reyes y Jairo Rueda García, quienes permanecían recluidos en establecimientos para miembros de la Fuerza Pública.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, ordenó el traslado de Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Augusto Pinilla, exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, vinculados al caso de corrupción en esa entidad, hacia la cárcel La Picota.

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Esta decisión también cobija a Jorge Armando Torres Reyes y Jairo Rueda García, quienes permanecían recluidos en establecimientos para miembros de la Fuerza Pública. El Inpec dispuso los traslados teniendo en cuenta las condiciones de seguridad correspondientes a cada interno.

Olmedo López se encontraba recluido en la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad para Miembros de la Fuerza Pública, CPAMS EJEPO.

Sneyder Pinilla permanecía en la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad para Miembros de la Fuerza Pública, CPAMS EJART. La orden establece su traslado a la cárcel La Picota, en Bogotá.

Asimismo, la decisión también incluye a Jorge Armando Torres Reyes, para quien se relacionan los delitos de fabricación o porte de armas y concierto para delinquir. Del mismo modo, Jairo Rueda García está relacionado con el delito de actos sexuales con menor de catorce años, cuyo traslado fue dispuesto a la cárcel de La Paz, en Itagüí, de media seguridad.

Cabe resaltar que, frente al traslado de Sneyder Pinilla, su abogado manifestó su oposición a la decisión del Inpec y pidió que fuera dejada sin efectos. La defensa sostuvo que existe una orden judicial vigente que dispone que Pinilla permanezca en un centro de reclusión militar y señaló que las decisiones de los jueces deben ser respetadas y cumplidas.

Como defensa de Sneyder Pinilla, solicitamos que sea dejada sin efectos la decisión del Inpec que ordena su traslado a la cárcel La Picota. Existe una orden judicial vigente que dispone que nuestro representado permanezca en un centro de reclusión militar”, señaló el abogado.

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En ese sentido, la defensa también argumentó que Pinilla es un testigo que decidió colaborar con la justicia y pidió que las garantías relacionadas con su proceso de cooperación sean efectivas.

“Sneyder Pinilla es un testigo que ha decidido colaborar con la justicia. Su vida e integridad deben ser protegidas y las garantías otorgadas dentro de su proceso de cooperación deben ser efectivas”, sostuvo el abogado.

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