Marco Rubio rompe el protocolo y acompaña a Trump en Texas en plena campaña electoral para recibir importante envío desde Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a visitar este martes 27 de octubre Texas acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, en una jornada que combinará actividades que tienen relación con el sector energético y actos políticos en apoyo a candidatos republicanos de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

La presencia de Rubio llamó la atención porque los secretarios de Estado suelen mantenerse al margen de las actividades de campaña partidista. El funcionario, que igualmente ejerce como asesor de seguridad nacional, va a acompañar al mandatario en su recorrido por el estado, en un momento clave para los republicanos ante la próxima cita electoral.

Uno de los puntos de la agenda está relacionado con la llegada de un cargamento de un millón de barriles de petróleo venezolano a Port Arthur, donde el crudo va a ser procesado en refinerías de los Estados Unidos. La operación se produce en medio de los cambios en la relación energética entre Washington y Caracas y de los esfuerzos de la Administración Trump por endurecer el suministro de petróleo.

No obstante, aún no se divulgan todos los detalles acerca de las condiciones comerciales del envío, los actores que intervienen en la operación ni la administración de los ingresos derivados del crudo.

Además de las actividades vinculadas al sector energético, Trump tiene previstos actos en Corpus Christi y Lubbock para respaldar a candidatos republicanos previo a las elecciones legislativas de noviembre.

La participación de Rubio añade un componente político a la visita, ya que su cargo al frente de la diplomacia suele estar asociado a asuntos internacionales y relaciones exteriores, más que a actos partidistas en el interior del país.

El secretario de Estado también desempeñó un papel relevante en la política exterior de la Administración Trump, incluyendo la relación con gobiernos de América Latina. Su presencia junto al mandatario en Texas coincide con un periodo de cambios en la política norteamericana hacia Venezuela.

La llegada del cargamento se enmarca en los movimientos de Washington para ampliar su acceso al crudo venezolano. La operación además plantea interrogantes acerca de sus condiciones económicas y sobre cómo se gestionarán los recursos vinculados a la venta del petróleo.

De momento, queda por conocer si el envío representa una operación puntual o el inicio de una nueva etapa en el comercio energético entre Estados Unidos y Venezuela, mientras Trump combina su agenda económica con la movilización política de su partido.