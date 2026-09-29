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Presos políticos

“Temo que mi hijo muera bajo la custodia del Estado”: tras ser diagnosticado con cáncer en fase terminal, padre de preso político venezolano solicita medida humanitaria para ver a su hijo

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Padre de preso político venezolano solicita medida humanitaria- Foto: Ilustración Canva
Padre de preso político venezolano solicita medida humanitaria- Foto: Ilustración Canva
César Omaña Tirado, diagnosticado con cáncer de hígado en fase terminal, pide reencontrarse con su hijo recluido en el penal El Rodeo I antes de fallecer.

César Omaña Tirado, padre del preso político venezolano César Omaña Alcalá, solicitó públicamente al régimen de Delcy Rodríguez la concesión de una medida humanitaria urgente que le permita ver a su hijo antes de morir, tras ser diagnosticado con cáncer de hígado en fase terminal con metástasis.

A través de un mensaje, el padre expresó el temor fundado de que su hijo pierda la vida bajo custodia estatal. Omaña Tirado explicó que era el único familiar que realizaba las visitas al penal y que su actual condición de salud le impide desplazarse al centro de reclusión.

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El detenido permanece privado de la libertad desde el 30 de julio de 2024 en el centro de reclusión El Rodeo I, ubicado en el estado Miranda, procesado por los presuntos delitos de conspiración y de actuar como “doble agente”.

Organizaciones defensoras de derechos humanos y los familiares del recluso han denunciado reiteradamente que el proceso judicial ha estado viciado por la falta de transparencia, manteniéndolo en un régimen de aislamiento severo y con acceso altamente restringido a la asistencia legal.

“Temo que mi hijo muera bajo la custodia del Estado, ya que requiere atención médica especializada que no ha recibido. Siendo yo el único familiar que ha podido visitarlo, hoy enfrento esta grave enfermedad terminal con el único deseo de volver a encontrarme con él antes de fallecer”, advirtió César Omaña Tirado en el texto divulgado por organismos internacionales.


Ante la gravedad del caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a favor de Omaña Alcalá y de su padre, al determinar que ambos se encuentran en una situación de extrema urgencia e irreparable vulnerabilidad.

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El organismo internacional documentó que el detenido padece desnutrición severa, enfermedad hemorroidal con cuadros recurrentes de sangrado, temblores e infecciones oculares sin recibir diagnóstico clínico adecuado. Asimismo, la CIDH recopiló testimonios sobre presuntos actos de tortura contra el joven y amenazas de muerte emitidas por agentes estatales contra el progenitor.

La denuncia fue respaldada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE), plataforma defensora que exigió la liberación inmediata del ciudadano bajo criterios de estricta humanidad para garantizar el reencuentro familiar.

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