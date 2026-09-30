La diputada Cayetana Álvarez de Toledo criticó política de vivienda del gobierno español: "Sobrevuelan el desahucio de una anciana para que los españoles no desahucien a Sánchez"

El Congreso de los Diputados español fue escenario de uno de los enfrentamientos más tensos entre el Partido Popular y el Gobierno de Pedro Sánchez, cuando la diputada Cayetana Álvarez de Toledo y el ministro Félix Bolaños intercambiaron acusaciones durante la sesión de control al Ejecutivo, centrando el debate en la controvertida política de vivienda en medio de la polémica por el desahucio de Marícarmen en Madrid.

Álvarez de Toledo llamó "cobarde" al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La diputada popular arremetió contra los decretos de vivienda impulsados por el Gobierno, advirtiendo que estos "van a hundir el alquiler y condenar a los jóvenes a no emanciparse jamás". En su intervención, calificó al Ejecutivo como "la izquierda buitre" y acusó al Gobierno de instrumentalizar situaciones dramáticas: "sobrevuelan el desahucio de una anciana para que los españoles no desahucien a Sánchez".

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La diputada del PP intensificó sus críticas con una referencia provocadora, afirmando que la política de vivienda del Gobierno "cabe en una línea, su gobierno le puso un piso a una pu** en la plaza de España". Álvarez de Toledo cerró su intervención exigiendo "un desahucio urgente", en clara referencia a la salida del presidente Pedro Sánchez de La Moncloa.

La respuesta del ministro Bolaños no se hizo esperar. Con tono firme, el representante del Gobierno calificó la oposición del Partido Popular como "ridícula, hiperventilada y tóxica". Bolaños acusó a la diputada de "esparcir bulos y mentiras".

El ministro fue más allá al recordar el posicionamiento del PP en votaciones anteriores: "más indigno que con su voto votaran en contra del decreto de abril para dejar a Maricarmen en la calle". Bolaños planteó un dilema moral a la diputada popular: "¿Con los especuladores desalmados o con la gente que necesita casa?"

Este choque parlamentario refleja la profunda división política sobre las medidas de vivienda en España. La oposición argumenta que estas políticas reducirán la oferta de alquiler y perjudicarán la emancipación juvenil.