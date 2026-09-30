NTN24
Miércoles, 30 de septiembre de 2026
Miércoles, 30 de septiembre de 2026
Cayetana Álvarez

La diputada Cayetana Álvarez de Toledo criticó política de vivienda del gobierno español: "Sobrevuelan el desahucio de una anciana para que los españoles no desahucien a Sánchez"

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Cayetana Álvarez, diputada del Partido Popular de España, y Pedro Sánchez, presidente de España - Foto:s EFE
Cayetana Álvarez, diputada del Partido Popular de España, y Pedro Sánchez, presidente de España - Foto:s EFE
Álvarez de Toledo llamó "cobarde" a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

El Congreso de los Diputados español fue escenario de uno de los enfrentamientos más tensos entre el Partido Popular y el Gobierno de Pedro Sánchez, cuando la diputada Cayetana Álvarez de Toledo y el ministro Félix Bolaños intercambiaron acusaciones durante la sesión de control al Ejecutivo, centrando el debate en la controvertida política de vivienda en medio de la polémica por el desahucio de Marícarmen en Madrid.

Álvarez de Toledo llamó "cobarde" al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La diputada popular arremetió contra los decretos de vivienda impulsados por el Gobierno, advirtiendo que estos "van a hundir el alquiler y condenar a los jóvenes a no emanciparse jamás". En su intervención, calificó al Ejecutivo como "la izquierda buitre" y acusó al Gobierno de instrumentalizar situaciones dramáticas: "sobrevuelan el desahucio de una anciana para que los españoles no desahucien a Sánchez".

o

La diputada del PP intensificó sus críticas con una referencia provocadora, afirmando que la política de vivienda del Gobierno "cabe en una línea, su gobierno le puso un piso a una pu** en la plaza de España". Álvarez de Toledo cerró su intervención exigiendo "un desahucio urgente", en clara referencia a la salida del presidente Pedro Sánchez de La Moncloa.

La respuesta del ministro Bolaños no se hizo esperar. Con tono firme, el representante del Gobierno calificó la oposición del Partido Popular como "ridícula, hiperventilada y tóxica". Bolaños acusó a la diputada de "esparcir bulos y mentiras".

o

El ministro fue más allá al recordar el posicionamiento del PP en votaciones anteriores: "más indigno que con su voto votaran en contra del decreto de abril para dejar a Maricarmen en la calle". Bolaños planteó un dilema moral a la diputada popular: "¿Con los especuladores desalmados o con la gente que necesita casa?"

Este choque parlamentario refleja la profunda división política sobre las medidas de vivienda en España. La oposición argumenta que estas políticas reducirán la oferta de alquiler y perjudicarán la emancipación juvenil.

Temas relacionados:

Cayetana Álvarez

Pedro Sánchez

Partido Popular

España

Presidente del Gobierno español

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Progreso? La barbarie de la tiranía venezolana sigue cobrando la vida de prisioneros políticos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Cuba, Venezuela y Nicaragua son llagas profundas": expresidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Duras palabras de Rick Scott contra Delcy Rodríguez: "No es presidente de Venezuela, es jefe de carteles de drogas"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Así estaría EE. UU. evaluando una posible acción militar contra la dictadura castrista en Cuba

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Régimen de Ortega en la mira: Senado de Estados Unidos debate crisis en Nicaragua

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo medir, corregir y recuperar el aprendizaje ante los problemas educativos en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Casa Blanca - Foto AFP
Casa Blanca

Indignación por respuesta en vivo y voz alta de funcionario a Trump sobre Venezuela: así fue el diálogo

Rick Scott, senador de Estados Unidos - Foto: EFE
Estados Unidos

Rick Scott confirma a NTN24 haber hablado con la administración Trump sobre el posible regreso de María Corina Machado a Venezuela

Rick Scott, senador estadounidense, y Delcy Rodríguez - Fotos: AFP
Rick Scott

Duras palabras de Rick Scott contra Delcy Rodríguez: "No es presidente de Venezuela, es jefe de carteles de drogas"

Delcy Rodríguez (EFE)
Régimen venezolano

"Quieren usar lo que quede de este entramado legal para seguir aterrorizando": Jesús Armas sobre "ley del Odio"

Así es la megacárcel que construye el gobierno de Abelardo de la Espriella en Magdalena - Foto: EFE- X POSITIVAFMRADIO
Cárcel

En imágenes: así es 'Renacer', primera megacárcel de De la Espriella: "Fin las fiestas vallenatas"

Más de Política

Ver más
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez realiza su quinto viaje internacional en lo que va del año: este es el destino y el motivo

Protesta de manifestantes pro Unión Europea en Londres - Foto: EFE
Reino Unido

Primer ministro de Reino Unido plantea la posibilidad de regresar a la Unión Europea: "El brexit ha causado más perjuicios que beneficios"

Abelardo de la Espriella y Laura Fernández - Foto Presidente Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella

Colombia y Costa Rica cierran filas contra el narcotráfico en reunión de Abelardo de la Espriella con Laura Fernández: "Gracias por escoger a Colombia"

Opinión

Ver más
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Acuerdo EE.UU. e Irán - Foto: Canva
Irán

Régimen de Irán ataca objetivos de Estados Unidos en Kuwait pese a las advertencias de Trump

Santiago Peña

"Ojalá puedan llegar a un consenso para hacer una elección": presidente sudamericano brinda apoyo para la transición en Venezuela

Foto de referencia: Canva
Inteligencia Artificial

Gobernador de California firma orden ejecutiva para desarrollar un "interruptor de apagado" de la IA y ataca a Trump

Francisco Barbosa y Martha PEralta / FOTO: captura de pantalla
Francisco Barbosa

“No hay nada extraño”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la quitada de la visa a la senadora petrista Martha Peralta

José Antonio Kast | Foto AFP
Asamblea General de la ONU

Kast interviene en la ONU y habla de Venezuela: "América Latina quiere que esta historia termine bien"

Foto: Armada de Colombia
Narcotráfico

Armada de Colombia incautó cargamento de cocaína avaluado en miles de millones de pesos

Defensoría del Pueblo en Venezuela - Foto EFE
Familiares de presos políticos

Así avanza "La ruta por las respuestas pendientes" en Venezuela: exigen liberación de presos políticos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023