NTN24
Martes, 27 de octubre de 2026
Martes, 27 de octubre de 2026
Donald Trump

"Tomamos el control de Venezuela con éxito y me han enviado como regalo un cargamento de un millón de barriles de petróleo": Donald Trump

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
A su vez, mediante la plataforma digital Truth Social, Trump anticipó: "Este es solo el primer envío de miles de millones de barriles que están por venir".

Este martes 27 de octubre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comunicó que su país recibirá un millón de barriles de petróleo venezolano.

o

Ante varios periodistas, el titular de la Casa Blanca expresó: “Tomamos el control de Venezuela con gran éxito".

"Me han enviado como regalo un cargamento de un millón de barriles de petróleo y se lo voy a dar a los Estados Unidos", prosiguió el jefe de Estado.

“Vamos a aceptar un millón de barriles de petróleo”, recalcó el gobernante de la Unión Americana.

o

A su vez, a través de su plataforma digital, Truth Social, Trump anticipó: "Este es solo el primer envío de miles de millones de barriles que están por venir”.

El acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela, anunciado a finales de agosto de 2026, otorga a Washington el control y acceso preferente a una parte significativa de los recursos energéticos del país suramericano.

En contraparte, la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, ha reiterado en varias ocasiones que el acuerdo petrolero firmado con Estados Unidos "mantiene la propiedad y soberanía de Venezuela sobre sus recursos".

o

El "pacto" contempla la explotación de 17 yacimientos petroleros con aproximadamente 65 mil millones de barriles de crudo.

Todo esto ocurre, recordemos, tras la captura y extracción del dictador venezolano Nicolás Maduro.

Temas relacionados:

Donald Trump

Acuerdo petrolero

Barriles de petróleo

Delcy Rodríguez

Régimen de Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Delcy es una dictadora interina y el regreso de María Corina amenaza a su poder": Carlos Giménez

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué incidencia tiene el regreso de Machado a Venezuela dentro de las elecciones intermedias en EEUU?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Delcy dejaría vacante la Presidencia de Venezuela "una vez que se haya reinstitucionalizado el TSJ", dice Zair Mundaray

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

No cesa la persecución en Nicaragua por parte del régimen: aumentan las cifras de presos políticos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Contraste: Mientras Machado es rodeada por miles, los dictadores caminan solos ante las cámaras

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales en Colombia: restaurar los ecosistemas va más allá de sembrar árboles

Ver más

Videos

Ver más
Flávio Bolsonaro, excandidato presidencial en Brasil / FOTO: EFE
Flávio Bolsonaro

Brasil le cancela los pasaportes a Flávio Bolsonaro y la oposición denuncia una presunta cacería judicial

Regreso de María Corina Machado - Fotos por EFE y AFP
Regreso María Corina Machado

Plataforma Unitaria tras llegada de María Corina: "Nos reuniremos con quien tengamos que reunirnos"

Foto X: @Southcom
Despliegue militar

EE. UU. y Colombia activan ejercicios militares: más de 300 tropas de infantería llegaron al país e iniciarán maniobras conjuntas

El contraste entre el régimen y María Corina Machado-Foto: Archivo
María Corina Machado

Contraste: Mientras Machado es rodeada por miles, los dictadores caminan solos ante las cámaras

María Corina Machado/ Perkins Rocha - Fotos EFE
Regreso María Corina Machado

Perkins Rocha a NTN24: "Sabíamos que María Corina Machado no nos iba a fallar" | Emotivo reencuentro

Más de Actualidad

Ver más
Foto de referencia de la ONU (AFP)
Estados Unidos

La ONU denuncia la transmisión en vivo del fusilamiento de un condenado en Estados Unidos: "Es inhumano"

Afectaciones por lluvias en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Lluvias en Mérida

Más de 500 familias resultaron afectadas por las lluvias en Mérida

Misil - Foto de referencia EFE
Corea del Norte

Corea del Norte anuncia que probó misiles de crucero diseñados para lanzarse desde submarinos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Debate presidencial hunde a Lula y consolida a Bolsonaro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto de referencia de la ONU (AFP)
Estados Unidos

La ONU denuncia la transmisión en vivo del fusilamiento de un condenado en Estados Unidos: "Es inhumano"

Afectaciones por lluvias en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Lluvias en Mérida

Más de 500 familias resultaron afectadas por las lluvias en Mérida

Misil - Foto de referencia EFE
Corea del Norte

Corea del Norte anuncia que probó misiles de crucero diseñados para lanzarse desde submarinos

Unidad contra el terrorismo de la Policía de Nueva York-Foto: EFE
Departamento de Seguridad Nacional

Dominicanos buscados por apuñalar 7 veces a detective del NYPD en el Bronx: Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos los señala como “migrantes ilegales”

Mujer reacciona a las afueras de un edificio afectado por un terremoto en la zona de Altamira en Caracas (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
doblete sísmico

La organización Los Palos Grandes de Noche promueve atención física y psicológica gratuita a los afectados por el doblete sísmico en Venezuela

Papa León XIV - Foto: AFP
Papa León XIV

El papa enfrenta cáncer de pulmón: este es su estado de salud tras el diagnóstico médico

Delcy Rodríguez y Eleiner Sánchez | Fotos: EFE - redes
Presos políticos en Venezuela

Otra prisionera política muerta en el cautiverio de la dictadura de Delcy: "le negaron la ayuda"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023