"Tomamos el control de Venezuela con éxito y me han enviado como regalo un cargamento de un millón de barriles de petróleo": Donald Trump

Este martes 27 de octubre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comunicó que su país recibirá un millón de barriles de petróleo venezolano.

Ante varios periodistas, el titular de la Casa Blanca expresó: “Tomamos el control de Venezuela con gran éxito".

"Me han enviado como regalo un cargamento de un millón de barriles de petróleo y se lo voy a dar a los Estados Unidos", prosiguió el jefe de Estado.

“Vamos a aceptar un millón de barriles de petróleo”, recalcó el gobernante de la Unión Americana.

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A su vez, a través de su plataforma digital, Truth Social, Trump anticipó: "Este es solo el primer envío de miles de millones de barriles que están por venir”.

El acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela, anunciado a finales de agosto de 2026, otorga a Washington el control y acceso preferente a una parte significativa de los recursos energéticos del país suramericano.

En contraparte, la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, ha reiterado en varias ocasiones que el acuerdo petrolero firmado con Estados Unidos "mantiene la propiedad y soberanía de Venezuela sobre sus recursos".

El "pacto" contempla la explotación de 17 yacimientos petroleros con aproximadamente 65 mil millones de barriles de crudo.

Todo esto ocurre, recordemos, tras la captura y extracción del dictador venezolano Nicolás Maduro.