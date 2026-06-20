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Sábado, 20 de junio de 2026
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Giorgia Meloni

Trump y Meloni agudizan reproches: el presidente asegura que a ella "le va mal en Italia" y la primera ministra le responde que "ser su amiga ayuda"

junio 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Trump y Giorgia Meloni. (EFE)
Trump y Giorgia Meloni. (EFE)
Trump declaró a la cadena italiana La7 que Meloni le "rogó" una foto durante la cumbre del G7 de esta semana en Francia, y afirmó que accedió solo porque "le dio lástima".

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, consideró este sábado que los "ataques constantes e injustificados" de Donald Trump "carecen de sentido", después de que el presidente norteamericano repitiera que ella le pidió "una y otra vez" una foto con él en el G7 en Francia.

"Estos ataques constantes e injustificados carecen de sentido", señaló la mandataria en su página de Instagram, en respuesta a las declaraciones de Trump en su plataforma Truth Social.

En esa red, Trump había comentado que a Meloni "le va mal en Italia en cuanto a popularidad, posiblemente porque rechazó a los Estados Unidos de América, un país que realmente ama y protege a Italia".

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En su respuesta, Meloni señaló, aludiendo a Trump, que "ser su amiga desde luego que no ha ayudado" a su popularidad, y le "sugirió" al republicano que "se centre en la suya" propia.

El enfrentamiento ha abierto una brecha entre Trump y una de las líderes de derecha más destacadas de Europa, quien había intentado posicionarse como un puente entre Washington y Bruselas.

Inicialmente, Trump declaró a la cadena italiana La7 que Meloni le "rogó" una foto durante la cumbre del G7 de esta semana en Francia, y afirmó que accedió solo porque "le dio lástima".

La mandataria italiana dijo que fue una "inventada" del republicano, pero Trump insistió en su versión en su red en Truth Social.

Trump la acusó de intentar recomponer las relaciones con Washington por motivos de política interna, después de que Italia no respaldara la acción estadounidense contra Irán.

"Ahora, tras la derrota militar de Irán a manos de Estados Unidos, quiere volver a ser amiga para 'mejorar sus cifras'. ¡¡¡No, gracias!!!", escribió.

Afirmó que a Meloni le iba "mal en Italia" y sugirió que esto estaba relacionado con su negativa a permitir que Estados Unidos utilizara pistas de aterrizaje italianas durante el conflicto con Irán.

Trump también retomó su vieja queja de que Estados Unidos gasta cientos de miles de millones de dólares para defender a Italia y a otros países de la OTAN.

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En este contexto, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, canceló una visita prevista a Estados Unidos y declaró el viernes que las palabras "graves y ofensivas" de Trump hacia Meloni "ofenden a toda Italia".

Líder del partido de extrema derecha Hermanos de Italia, Meloni había declarado anteriormente sentirse "francamente atónita" ante los comentarios iniciales de Trump y lo acusó de mostrar más deferencia hacia los adversarios de Occidente que hacia sus socios.

En los últimos tiempos, a diferencia de otros líderes europeos, Meloni apostó fuerte por la diplomacia personal con Trump y era considerada en Roma y Washington como una de sus aliadas más naturales en el continente.

Pero las relaciones entre ambos comenzaron a deteriorarse a raíz de la guerra en Oriente Próximo.

Trump arremetió contra Meloni en abril, después de que ella defendiera al Papa León XIV frente a las críticas de Trump a las posturas antibelicistas del pontífice.

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