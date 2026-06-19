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Viernes, 19 de junio de 2026
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Donald Trump

"La estamos dirigiendo; Venezuela es un país feliz": Donald Trump volvió a destacar la presión de Estados Unidos sobre el régimen de Delcy Rodríguez

junio 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
El mandatario volvió a insistir en que Venezuela es un país feliz tras la captura de Nicolás Maduro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse este viernes sobre Venezuela y destacó la relación transitoria con el régimen de Delcy Rodríguez.

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En una declaración pública, el mandatario destacó la captura de Nicolás Maduro y el regreso de varias empresas norteamericanas allí.

“Tenemos muchas victorias. Tuvimos una gran victoria en Venezuela donde ahora nos va muy bien con el gobierno”, dijo.

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“Las grandes empresas están todas allí, las compañías petroleras están construyendo plataformas y hemos pagado por esa guerra muchas veces”, agregó.

Además, volvió a insistir en que Venezuela es un país feliz, unas declaraciones que dio anteriormente y que han sido cuestionadas por los mismos venezolanos que esperar elecciones libres.

“La estamos dirigiendo y tenemos una relación fantástica con el pueblo de Venezuela”, indicó. “Se ha convertido en un país feliz porque nunca han ganado el dinero que están ganando”, añadió.

Sobre el petróleo venezolano, aseguró que “ahora tomamos algo y ellos toman algo”.

Semanas atrás, Donald Trump afirmó que Venezuela se ha convertido en "un país feliz" tras la captura de Nicolás Maduro y destacó el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con el régimen encabezado por Delcy Rodríguez y la extracción de petróleo venezolano.

"Venezuela es un país muy feliz ahora mismo. Eran desdichados y ahora son felices. Está bien gestionado", comentó.

No obstante, algunos venezolanos víctimas del régimen criticaron la postura del jefe de Estado.

Yorhanis Guevara, hija de Julio Guevara, un coach venezolano que actualmente se encuentra detenido, expresó su rechazo a las afirmaciones de Trump.

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"Honestamente, desde mi criterio propio opino que la felicidad debería ser parte de todos de forma voluntaria por todo el proceso tan doloroso, emocional y psicológico que está pasando en mi familia. No podría decir que me siento feliz y alegre porque ya mi papá tiene un año detenido. Es imposible decir que estoy feliz porque mi papá está preso", manifestó Guevara.

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