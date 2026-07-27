NTN24
Lunes, 27 de julio de 2026
Lunes, 27 de julio de 2026
Aeropuerto de Maiquetía

Al Aeropuerto de Maiquetía le quedan varias semanas de obras antes de reabrir tras los terremotos: el régimen entregó detalles

julio 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Aeropuerto de Maiquetía (EFE)
Aeropuerto de Maiquetía (EFE)
Aunque en varias partes de La Guaira hubo carreteras agrietadas, la pista de Maiquetía se mantuvo intacta, según el ministro del régimen.

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, seguirá cerrado mientras se adelantan obras tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

El ministro de Transporte del régimen y presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad e Infraestructura, Francisco Garcés, informó que el restablecimiento parcial de los servicios del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en La Guaira, podría concretarse en un plazo de 10 a 12 semanas.

o

En una entrevista, Garcés dijo que los daños estructurales son menores y totalmente recuperables pese la devastación provocada por los sismos en el área de La Guaira.

Aunque en varias partes de La Guaira hubo carreteras agrietadas, la pista de Maiquetía se mantuvo intacta, según el ministro del régimen, por lo que aseguró que las labores de reparación se ejecutan de forma continua.

Mientras tanto, las operaciones aéreas se apoyan en los aeropuertos alternos habilitados:

El Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia, Carabobo; el Aeropuerto Internacional General de División (G/D) Jacinto Lara, en Barquisimeto, Lara; el Aeropuerto Internacional G/D José Antonio Anzoátegui, en Barcelona, Anzoátegui; el Aeropuerto Internacional G/J Santiago Mariño de Porlamar, Nueva Esparta; el Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo, estado Zulia y el Aeropuerto Internacional Manuel Carlos Piar, en Puerto Ordaz, Bolívar.

Asimismo, Garcés señaló que la recuperación del aeropuerto se desarrollará mediante una alianza internacional anunciada por Delcy Rodríguez.

o

Por último, respaldó la propuesta de reutilizar parte de los escombros generados por las edificaciones colapsadas en obras de infraestructura, lo que sería un guiño para las obras del recinto aeroportuario.

Temas relacionados:

Aeropuerto de Maiquetía

Maiquetía

Régimen venezolano

Delcy Rodríguez

Terremoto en Venezuela

Sismo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así es como están cobrando en morgues de Venezuela a familias para entregar cuerpos tras terremotos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es una burla": críticas al régimen por audios "inéditos" de Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello el día del terremoto

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué buscan la Asamblea de 2015 y el régimen con la instalación de la mesa de diálogo sin Machado?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Previo a su ceremonia de investidura, Keiko Fujimori ha comenzado a designar su gabinete

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Comando Central reveló video que muestra el abordaje a un barco petrolero que quería pasar el control del estrecho de Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Europa enfrenta temperaturas extremas de hasta 44 grados Celsius

Ver más

Videos

Ver más
Banderas Venezuela y EE. UU. - Fotos Canva
Transición

Así inicia la tercera etapa del plan de EE. UU. en Venezuela: ¿cómo se daría la transición a la democracia?

Abordaje a un barco petrolero / FOTO: Captura de pantalla
estrecho de Ormuz

Comando Central reveló video que muestra el abordaje a un barco petrolero que quería pasar el control del estrecho de Ormuz

Nueva York - Foto Canva
Atentado en Nueva York

Comunidad judía en Nueva York pide investigar apuñalamiento como crimen de odio: masivas protestas

Incendios en España - EFE
Incendios forestales

Así se ve la devastación que dejan los peores incendios forestales en la historia de España

Diosdado Cabello - Foto: AFP
Régimen de Venezuela

¿Está perdiendo poder Diosdado Cabello? Cambios en el alto mando militar de Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"El gobierno de Delcy Rodríguez, por más que le quieran poner adornos, fracasó al responder" a los terremotos: Ana Julia Jatar, editora jefe del medio El Tiempo Latino

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Israel revela información de inteligencia sobre supuesto plan de Irán para asesinar a Trump

Habitantes del sector Ciudad Federación, en Punto Fijo, estado Falcón, protestaron en la intercomunal Coro-Punto Fijo - Foto: X
Crisis eléctrica en Venezuela

Hartos de los problemas eléctricos, habitantes de Falcón, Venezuela, protestaron en la intercomunal Coro-Punto Fijo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"El gobierno de Delcy Rodríguez, por más que le quieran poner adornos, fracasó al responder" a los terremotos: Ana Julia Jatar, editora jefe del medio El Tiempo Latino

Lindsey Graham - AFP
Muerte

Reacciones a la repentina muerte del senador Lindsey Graham en Estados Unidos: "Era un patriota y un servidor público dedicado"

Selección Colombia (AFP)
Selección Colombia

Sigue intacto el sueño mundialista para Colombia: venció a Ghana y enfrentará a Suiza en octavos de final

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Israel revela información de inteligencia sobre supuesto plan de Irán para asesinar a Trump

Habitantes del sector Ciudad Federación, en Punto Fijo, estado Falcón, protestaron en la intercomunal Coro-Punto Fijo - Foto: X
Crisis eléctrica en Venezuela

Hartos de los problemas eléctricos, habitantes de Falcón, Venezuela, protestaron en la intercomunal Coro-Punto Fijo

Jorge Rodríguez, presidente de la AN de Venezuela (EFE)
CIA

Desclasificaron documentos de la CIA sobre Jorge Rodríguez, ¿lo arrestarán?

Atentado cerca a la Torre Eiffel en Francia (AFP)
Francia

Atacan con cuchillo a tres mujeres en calles de París: el agresor fue detenido y una de las víctimas se encuentra en estado crítico

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre