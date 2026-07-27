Al Aeropuerto de Maiquetía le quedan varias semanas de obras antes de reabrir tras los terremotos: el régimen entregó detalles

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, seguirá cerrado mientras se adelantan obras tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

El ministro de Transporte del régimen y presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad e Infraestructura, Francisco Garcés, informó que el restablecimiento parcial de los servicios del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en La Guaira, podría concretarse en un plazo de 10 a 12 semanas.

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En una entrevista, Garcés dijo que los daños estructurales son menores y totalmente recuperables pese la devastación provocada por los sismos en el área de La Guaira.

Aunque en varias partes de La Guaira hubo carreteras agrietadas, la pista de Maiquetía se mantuvo intacta, según el ministro del régimen, por lo que aseguró que las labores de reparación se ejecutan de forma continua.

Mientras tanto, las operaciones aéreas se apoyan en los aeropuertos alternos habilitados:

El Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia, Carabobo; el Aeropuerto Internacional General de División (G/D) Jacinto Lara, en Barquisimeto, Lara; el Aeropuerto Internacional G/D José Antonio Anzoátegui, en Barcelona, Anzoátegui; el Aeropuerto Internacional G/J Santiago Mariño de Porlamar, Nueva Esparta; el Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo, estado Zulia y el Aeropuerto Internacional Manuel Carlos Piar, en Puerto Ordaz, Bolívar.

Asimismo, Garcés señaló que la recuperación del aeropuerto se desarrollará mediante una alianza internacional anunciada por Delcy Rodríguez.

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Por último, respaldó la propuesta de reutilizar parte de los escombros generados por las edificaciones colapsadas en obras de infraestructura, lo que sería un guiño para las obras del recinto aeroportuario.