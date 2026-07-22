"No hacíamos estudio de suelos, teníamos mucha urgencia por entregar": exministro de Hugo Chávez sobre la 'Gran Misión Vivienda Venezuela'

Según recoge el medio de comunicación venezolano El Nacional, el exministro de Vivienda y Hábitat del régimen venezolano, Francisco 'Farruco' Sesto, admitió en un acto en España que no se hacían estudios de suelo en pleno desarrollo del programa social 'Gran Misión Vivienda Venezuela'.

"No crean que Caracas está llena de barrios. Hay urbanizaciones de lujo, donde vive la oligarquía, como el Country Club. Allí, por cierto, también vive el embajador de España (...) No hacíamos estudio de suelos. Teníamos mucha urgencia por entregar las viviendas”, cita el mencionado espacio periodístico.

De acuerdo con expertos, un estudio de suelos (o estudio geotécnico) es un análisis técnico del terreno que determina su composición, resistencia, capacidad de carga y niveles freáticos.

Su propósito es diseñar cimientos seguros. Frente a sismos, es vital porque revela cómo el terreno amplificará las ondas y si es propenso a hundirse.

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Recordemos que dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Los especialistas afirman que esto ocurre porque la tensión que se acumula en las placas tectónicas es tan alta que, cuando una falla se rompe, la presión se transfiere rápidamente a otra falla cercana. Esto causa que se libere energía de nuevo casi al mismo tiempo.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.