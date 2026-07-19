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Domingo, 19 de julio de 2026
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Mundial 2026

La pelea que nadie vio: final del Mundial 2026 terminó a los golpes y hasta el entrenador de Argentina tuvo que intervenir

julio 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Pelea en la final del Mundial 2026 (AFP)
Pelea en la final del Mundial 2026 (AFP)
El principal protagonista de la gresca fue el argentino Leandro Paredes, que terminó a los golpes con varios jugadores españoles.

La Selección de España se llevó la corona en el Mundial 2026 y consiguió su segundo título tras vencer a Argentina en un agónico partido que se fue a tiempo extra.

En un vibrante partido, La Roja supo contrarrestar la garra 'albiceleste' y se impuso con un gol de Ferrán Torres al 106 del tiempo extra.

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El encuentro, repleto de emociones, controversias y buen fútbol, terminó empañado por una fuerte pelea entre jugadores tras el pitazo final.

El principal protagonista de la gresca fue el argentino Leandro Paredes que, al ver celebrando a los futbolistas españoles, corrió directamente hacia el defensor Eric García y le propinó un fuerte empujón que lo mandó al suelo.

Posteriormente, más jugadores argentinos se suman a la escena mientras el español Gavi, que no jugó en la final, corre directamente hacia Paredes y lo increpa, mientras García se repone y también le reclama con empujones.

En ese momento la riña se intensifica y Paredes le propina varios golpes a Gavi hasta enviarlo al suelo, por lo que, entre jugadores y miembros del cuerpo técnico de Argentina, sostienen al mediocampista sudamericano para parar la disputa.

Al fondo, el DT argentino Lionel Scaloni ataja a varios jugadores de ambas selecciones, incluyendo a Eric García, para evitar un altercado mayor.

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La pelea termina entre empujones, insultos y algunos tirones de camiseta entre futbolistas.

En una corta escena que logró aparecer en la transmisión de TV se ve que Paredes intenta ahorcar a García y, al ver llegar a Gavi, lo toma de su camiseta e intenta golpearlo en el rostro.

Así formó la Selección de España:

Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Alex Baena y Mikel Oyarzabal.

Así formó la Selección de Argentina:

Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico González; Messi y Julián Álvarez.

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