La pelea que nadie vio: final del Mundial 2026 terminó a los golpes y hasta el entrenador de Argentina tuvo que intervenir

La Selección de España se llevó la corona en el Mundial 2026 y consiguió su segundo título tras vencer a Argentina en un agónico partido que se fue a tiempo extra.

En un vibrante partido, La Roja supo contrarrestar la garra 'albiceleste' y se impuso con un gol de Ferrán Torres al 106 del tiempo extra.

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El encuentro, repleto de emociones, controversias y buen fútbol, terminó empañado por una fuerte pelea entre jugadores tras el pitazo final.

El principal protagonista de la gresca fue el argentino Leandro Paredes que, al ver celebrando a los futbolistas españoles, corrió directamente hacia el defensor Eric García y le propinó un fuerte empujón que lo mandó al suelo.

Posteriormente, más jugadores argentinos se suman a la escena mientras el español Gavi, que no jugó en la final, corre directamente hacia Paredes y lo increpa, mientras García se repone y también le reclama con empujones.

En ese momento la riña se intensifica y Paredes le propina varios golpes a Gavi hasta enviarlo al suelo, por lo que, entre jugadores y miembros del cuerpo técnico de Argentina, sostienen al mediocampista sudamericano para parar la disputa.

Al fondo, el DT argentino Lionel Scaloni ataja a varios jugadores de ambas selecciones, incluyendo a Eric García, para evitar un altercado mayor.

La pelea termina entre empujones, insultos y algunos tirones de camiseta entre futbolistas.

En una corta escena que logró aparecer en la transmisión de TV se ve que Paredes intenta ahorcar a García y, al ver llegar a Gavi, lo toma de su camiseta e intenta golpearlo en el rostro.

Así formó la Selección de España:

Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Alex Baena y Mikel Oyarzabal.

Así formó la Selección de Argentina:

Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico González; Messi y Julián Álvarez.