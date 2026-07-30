"Cuando la tierra tiembla, cuando las cosas se ponen feas": Nayib Bukele habló del interés de El Salvador por Venezuela

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por medio de un pronunciamiento público el miércoles, habló sobre la ayuda que su Gobierno le ha ofrecido a Venezuela, azotada por dos fuertes terremotos, y aseguró que, sin ser el país más grande, lograron brindar apoyo de manera eficiente.

“Nosotros no somos el país más rico, no somos el país más grande, no somos el país con más recursos o con más población, pero sí queríamos ayudar. Y como da el que quiere y como ayuda el que quiere, ayudamos. Y la gente lo vio, y la gente lo agradeció, y al día de hoy todavía seguimos recibiendo agradecimientos de todas estas personas”, afirmó.

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Asimismo, aseguró que, como países hermanos, están presentes tanto en las buenas como en las malas circunstancias, con el fin de superar juntos estos obstáculos.

“Los pueblos hermanos, como nosotros, como nuestros hermanos venezolanos, no están presentes únicamente cuando es hora de alegría o cuando es hora de bonanza, sino que están presentes sobre todo cuando hay problemas, cuando la tierra tiembla, cuando las cosas se ponen feas”, agregó Bukele.

Del mismo modo, el presidente afirmó que conoce muy de cerca la manera en la que el pueblo venezolano sale adelante y las ganas que siempre les pone a las cosas, y resaltó ese aspecto durante su pronunciamiento.

“Y nosotros conocemos de primera mano la tenacidad, la fortaleza, la resiliencia, la adaptabilidad y las ganas de salir adelante de ese pueblo. Lo conocemos de primera mano y sabemos que así es allá también. No solo porque ellos aportan aquí, en nuestro país, en todos los rubros, en los hospitales, en las instituciones, sino que además sabemos que ellos también lo hacen allá, y lo vimos con nuestros ojos”, aseveró.

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Asimismo, Bukele afirmó que, en medio de toda la crisis, el pueblo salvadoreño, junto con el pueblo venezolano, vio cómo muchas de esas personas valientes sacaban a sus familiares de los escombros y que, precisamente, eso es lo que resalta: que siempre estuvieron dispuestos a ayudar con lo que podían.

“Vimos cómo muchos con sus propias manos ayudaban a sacar a sus parientes de los escombros. Vimos cómo muchos llegaron hasta cortarles el pelo a unos rescatistas salvadoreños porque trataban de dar lo que podían dar, lo que podían dar era ayudarlos”, agregó.

Finalmente, el presidente de El Salvador aseguró que los condecora a la distancia y que desde El Salvador les envía sus saludos y abrazos.

“Ellos no están acá para que los podamos condecorar, pero estuvieron trabajando mano a mano y hombro a hombro con ustedes. A todos ellos les mandamos también un gran saludo, un gran abrazo desde El Salvador”, finalizó.