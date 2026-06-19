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Giorgia Meloni

"Italia y yo nunca mendigamos": Giorgia Meloni responde a Donald Trump quien dijo que ella le "suplicó" por una foto

junio 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Giorgia Meloni, primera ministra de italia, junto a Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Giorgia Meloni, primera ministra de italia, junto a Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Trump afirmó que la primera ministra le había "suplicado" hacerse una foto con él al margen de la Cumbre del G7 en Francia.

En una entrevista telefónica concedida a la cadena de televisión italiana La7, Trump afirmó que la primera ministra Giorgia Meloni le había "suplicado" hacerse una foto con él al margen de la cumbre del G7 en Francia, según una transcripción de la conversación publicada por la cadena, que no difundió la grabación de audio original.

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En respuesta a esa publicación, Giorgia Meloni difundió el viernes en X un video en el que se declaró "consternada" por las declaraciones "totalmente inventadas" de Trump.

"No entiendo por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus propios aliados; no es, por lo demás, la primera vez", declaró.

"Solo puedo lamentar que no muestre la misma determinación hacia los enemigos de Occidente, hacia los enemigos de Estados Unidos, hacia dirigentes con los que, en cambio, se muestra mucho más conciliador. Una cosa hay que recordar: Italia y yo nunca mendigamos", añadió.

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Ante la situación, el ministro italiano de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, anunció este viernes en X que cancelaba su visita a Estados Unidos, prevista para los días 21 y 22 de junio.

En abril, Trump ya había criticado a Meloni por negarse a implicar a su país en la guerra en Irán, y dijo entonces que se había "sorprendido" y decepcionado por su falta de "valentía".

Meloni, elegida en octubre de 2022 al frente de un gobierno de coalición ultraconservador, había sido hasta entonces una de las aliadas más cercanas de Trump en el Viejo Continente, esforzándose a menudo por desempeñar un papel de mediadora entre las posiciones divergentes de Estados Unidos y Europa.

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