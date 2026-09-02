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Miércoles, 02 de septiembre de 2026
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Abelardo de la Espriella

"18 capturas, 7 sometimientos a la justicia, 4 menores recuperados y un integrante del Clan del Golfo muerto": el balance de Abelardo de la Espriella en 24 horas

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella (AFP)
Abelardo de la Espriella (AFP)
El Clan del Golfo, una de las principales organizaciones criminales del país, ha sido objetivo prioritario de estas acciones.

El presidente de Colombia, Abelardo de La Espriella, informó en sus redes sociales sobre los últimos avances en materia de seguridad, destacando capturas, incautaciones y recuperación de menores en las últimas horas.

Según el reporte del mandatario, en las últimas 24 horas se realizaron 18 capturas, 7 sometimientos a la justicia y se recuperaron 4 menores. Además, un integrante del Clan del Golfo murió en desarrollo de operaciones.

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"Ningún miembro de nuestra Fuerza Pública fue asesinado ni resultó herido", precisó en su mensaje publicado en redes sociales.

En cuanto a la ofensiva contra el tráfico de drogas, las autoridades incautaron 3.316 kg de marihuana, 5 kg de cocaína, 25 kg de base de coca y 1.120 kg de hoja de coca.

Asimismo, fueron destruidos 5 laboratorios dedicados al procesamiento de estupefacientes, junto con miles de insumos y plántulas.

Las cifras acumuladas desde el 7 de agosto muestran un balance extenso de las operaciones. De la Espriella reportó 12.575 capturas, 38.637 kg de estupefacientes incautados, 1.318 armas de fuego fuera de circulación y 1.089,8 hectáreas de coca erradicadas en este período.

"El peor cáncer de Colombia es el narcotráfico, y lo vamos a acabar con la ayuda de Dios y de nuestra Fuerza Pública", afirmó De La Espriella en su mensaje.

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Y añadió: "Seguimos a la ofensiva, sin tregua contra el crimen".

Las operaciones reportadas se enmarcan en la estrategia de seguridad implementada desde agosto, que ha concentrado esfuerzos en el desmantelamiento de estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y grupos armados organizados.

El Clan del Golfo, una de las principales organizaciones criminales del país, ha sido objetivo prioritario de estas acciones.

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