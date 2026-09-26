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Sábado, 26 de septiembre de 2026
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Cuba

¿Qué se sabe de los supuestos preparativos para una intervención de EE. UU. en Cuba?

septiembre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
"No creo que necesitemos la intervención militar". Estados Unidos evalúa el envío de refuerzos al Comando Sur en medio de la creciente tensión con Cuba.

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