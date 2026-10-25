Un atardecer inolvidable para los venezolanos: así avanza la caravana de María Corina Machado

Se conocen las imágenes del punto concreto de la caravana en la que María Corina Machado avanza hacia Caracas. Desde el estado Yaracuy, miles de venezolanos escoltan el vehículo que lleva a la Nobel de Paz a la capital del país y claman por la democracia y la libertad. Este 25 de octubre será un día inolvidable para los venezolanos porque es el día en el que la líder de la democracia rompe todos los obstáculos y regresa a su país para darle un impulso a lo que todos desean por Venezuela.