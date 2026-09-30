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Miércoles, 30 de septiembre de 2026
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Protesta en Venezuela

Cortes de luz provocan protestas y cierre de la Autopista Regional del Centro en Carabobo

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Protestas en la Autopista Regional del Centro en Carabobo por apagones - Fotos: X
Protestas en la Autopista Regional del Centro en Carabobo por apagones - Fotos: X
La situación ocasionó una importante congestión vehicular en este tramo de la principal arteria vial del centro del país.

Habitantes del municipio San Joaquín salieron a las calles durante la noche de este miércoles 30 de septiembre para protestar por los prolongados cortes de electricidad que afectan a distintas zonas del estado Carabobo.

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La manifestación provocó el cierre de la Autopista Regional del Centro (ARC) en las inmediaciones de San Joaquín, donde los vecinos utilizaron cauchos y otros materiales para bloquear el paso.

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La situación ocasionó una significativa congestión vehicular en este tramo de la principal arteria vial del centro del país.

Las concentraciones nocturnas con cacerolazos y quema de cauchos se han intensificado en el interior de Venezuela.

Según múltiples denuncias, estos apagones superan en muchas zonas las 10 y hasta 16 horas diarias.

Ciudadanos de diferentes regiones han tomado las calles en las últimas noches para manifestar que la situación se ha vuelto insostenible.

Estados en donde se mantiene la protesta: Mérida, Zulia, Guárico, Anzoátegui, Portuguesa, Cojedes, Carabobo, Aragua, Lara y Monagas.

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El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

Los apagones diarios y pronunciadas fluctuaciones de voltaje afectan a la gran mayoría de los hogares.

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