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Domingo, 25 de octubre de 2026
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Regreso María Corina Machado

El senador republicano Rick Scott jugó un papel decisivo en el regreso de María Corina Machado con llamadas al presidente Donald Trump

octubre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Según fuentes cercanas al legislador consultadas por NTN24, Scott mantuvo "varias comunicaciones telefónicas" con el presidente Donald Trump durante la última semana.

El senador republicano Rick Scott desempeñó un rol fundamental en hacer posible el retorno de María Corina Machado a Venezuela. Según fuentes cercanas al legislador consultadas por NTN24, Scott mantuvo "varias comunicaciones telefónicas" con el presidente Donald Trump durante la última semana, siendo "enfático" en solicitar que se facilitara el regreso de Machado a su país.

Las fuentes indican que estas llamadas entre Scott y Trump se intensificaron más allá de su comunicación semanal habitual.

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El senador, quien considera a Machado "su amiga personal", también mantuvo contacto permanente con la propia líder venezolana y con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Un elemento destacado es que estas gestiones ocurren en pleno período de campaña electoral para las elecciones de medio término en Estados Unidos, con los legisladores en sus distritos y no en Washington DC.

Scott, quien no busca la reelección en estos comicios y aún está dentro de su período constitucional, pudo realizar estas exigencias con mayor libertad política.

Durante su trayecto desde Barquisimeto hacia Caracas, ciudadanos venezolanos salieron a las vías a recibir a Machado. Según el reporte, las personas le expresaban mensajes como "no te vamos a dejar sola" y "si tú volviste, María Corina, mis hijos también volverán", en referencia a los cerca de ocho millones de venezolanos en la diáspora.

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El senador Scott publicó hoy en redes sociales: "Todos los presos políticos deben ser liberados. Toda opresión, intimidación o persecución deben cesar de inmediato".

Según las fuentes, Scott continúa presionando a la administración Trump en dos aspectos: la seguridad de María Corina Machado ante posibles riesgos y la liberación de todos los presos políticos en Venezuela.

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