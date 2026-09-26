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Sábado, 26 de septiembre de 2026
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Becas de estudio

Comunicadores colombianos podrán acceder a becas para maestrías en importante universidad de Europa: estos son los requisitos

septiembre 26, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Becas - Foto Canva
Becas - Foto Canva
La convocatoria también ofrece programas de frontera tecnológica e innovación como en Inteligencia Artificial, Big Data y Ciencia de Datos, Ciberseguridad y Gestión de Proyectos.

Un nuevo programa de becas fue anunciado recientemente por una importante Universidad de Europa para profesionales colombianos de la comunicación en Colombia.

Se trata de maestrías virtuales a la que podrán acceder los seleccionados, quienes deben estar afiliados a la Asociación Colombiana de Periodismo y Comunicación de la Ciencia (ACPC), para actualizar saberes y especializarse en el exterior.

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La ACPC, cabe resaltar, es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1976 y está enfocada en promover la divulgación rigurosa de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país.

El programa de becas parciales para el curso académico 2026-2027 fue anunciado por la Universidad Internacional de Valencia (VIU), perteneciente a la red Planeta Formación y Universidades, en alianza con la ACPC.

Serán 10 becas destinadas a profesionales que busquen cursar maestrías universitarias oficiales en modalidad 100% online.

Las becas cubren el 60% del valor total de la matrícula de cualquiera de los programas que hacen parte de la convocatoria: titulaciones oficiales evaluadas bajo los estándares del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) e impartidas en idioma español.

Entre los programas disponibles para postularse están maestrías especializadas en el área de comunicación y periodismo, como la Maestría Universitaria en Comunicación Social de la Investigación Científica, Periodismo Multimedia, Comunicación Corporativa y Estratégica, y Comunicación y Marketing Político, entre otras.

La convocatoria también ofrece programas de frontera tecnológica e innovación entre los que figuran las maestrías en Inteligencia Artificial, Big Data y Ciencia de Datos, Ciberseguridad y Gestión de Proyectos, como una puerta multidisciplinar para el análisis y la gestión de la información en los nuevos entornos digitales.

Los interesados en aplicar podrán hasta el próximo 30 de octubre de 2026, o hasta agotar la disponibilidad de plazas ofertadas.

La selección de los beneficiarios se basará en la evaluación del mérito académico de los candidatos, su trayectoria profesional (hoja de vida), el certificado de afiliación emitido por la ACPC y la debida adecuación de su perfil con el programa de maestría seleccionado.

Para más información sobre esta convocatoria, bases de postulación y términos y condiciones, pueden consultar el enlace oficial de la Universidad Internacional de Valencia (VIU).

El anuncio se produce en un momento en el que la comunicación está atravesando por una etapa rápida, en constante transformación, totalmente revolucionaria, con decenas de formatos y estilos de transmitir la información con la tecnología como uno de los grandes impulsos de este rubro.

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Además del uso de tecnologías, hay un llamado al criterio para aprovechar de manera práctica y ética las nuevas formas de comunicar, algo que la educación está transformando desde el aula.

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