Escándalo en el fútbol keniano tras la persecución y agresión a un árbitro

Conmoción en el fútbol keniano luego de que el martes un árbitro fuera perseguido y agredido por decenas de hinchas tras pitar un penal durante un partido por la permanencia en la máxima categoría.

Las impactantes imágenes de lo ocurrido se viralizaron rápidamente a través de las redes sociales.

En ellas se puede ver al árbitro, John Sulwe, pitar un penal contra el Kariobangi Sharks, cuyos jugadores, vestidos de blanco y verde, le rodean inmediatamente y le empujan.

Poco después, decenas de hinchas del club invaden el césped del Complejo Deportivo de Ulinzi, un estadio de Nairobi.

En ese momento (minuto 68 del encuentro), los Sharks, equipo de la capital, ganan por 2-1, pero si el Mombasa United, club de la segunda ciudad del país que juega en segunda división, anota la pena máxima se coloca en una buena posición para ascender de categoría, ya que en la ida venció por 2-1.

El marcador ya no se movió, puesto que el árbitro tuvo que ser evacuado, luego de haber recibido numerosos golpes de hinchas furiosos, protegido por el personal del estadio.

Incluso se ve cómo un aficionado lanza una silla de plástico que pasa a centímetros de la cabeza del juez.

"Qué vergüenza", titula el diario The Standard, en un artículo acompañado de una foto del árbitro, John Sulwe, haciendo una mueca mientras un hombre con una gorra amarilla le da un puñetazo en la cara.

The Star, otro diario keniano, destacó un partido que "se hundió en el caos".

Por ahora, ni la Federación Keniana de Fútbol (FKF) ni los dos equipos implicados se han pronunciado por el momento sobre el incidente.

Este partido ya estaba rodeado de polémica: el Kariobangi Sharks pertenece a un antiguo presidente de la FKF y acabó el campeonato en el puesto 16, sinónimo de descenso.

Pero el club recurrió ante la justicia este descenso, así como el ascenso del Mombasa United.

Tras un largo bloqueo, la federación keniana, implicada en el pasado en varios casos de corrupción, decidió organizar dos partidos de desempate para zanjar la cuestión.

Kenia es uno de los organizadores (junto a Uganda y Tanzania) de la próxima Copa de África de Naciones, en junio de 2027.