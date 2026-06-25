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Jueves, 25 de junio de 2026
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estrecho de Ormuz

Un barco fue alcanzado por un proyectil de origen desconocido en el estrecho de Ormuz en medio de conversaciones entre EE. UU. e Irán

junio 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Estrecho de Ormuz - Foto AFP
Estrecho de Ormuz - Foto AFP
El incidente se produce tras más de una semana de relativa calma en este estrecho después de que Teherán y Washington levantaran bloqueos mutuos como parte de un memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra.

Un proyectil de origen desconocido dañó un carguero en el estrecho de Ormuz, informó este jueves la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

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El incidente se produce tras más de una semana de relativa calma en este estrecho después de que Teherán y Washington levantaran bloqueos mutuos como parte de un memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

"Un carguero fue alcanzado por estribor por un proyectil de origen desconocido, lo que provocó daños en el puente. El capitán no informó de víctimas ni de impacto medioambiental", indicó la agencia UKMTO.

o

El incidente se produjo a 7,5 millas náuticas (14 kilómetros) al sureste de Dahit, una localidad del sultanato de Omán.

La compañía británica de seguridad marítima Vanguard Tech identificó el buque como el portacontenedores Ever Lovely, de bandera singapurense.

El memorando de entendimiento prevé el paso libre de peajes durante 60 días por el estrecho de Ormuz, pero Irán quiere imponer tasas de tránsito en esta vía estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos. Washington se opone a ello tajantemente.

Omán afirmó a principios de semana que lo estudiaba con Irán, pero el jueves precisó que no se prevén "comisiones de paso".

Las autoridades omaníes también anunciaron la apertura de un "corredor marítimo temporal", descrito como una iniciativa conjunta con la ONU.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, ha amenazado con responder con "medidas apropiadas" ante cualquier intento de tránsito por el estrecho sin su autorización previa.

El 12 de junio un buque fue alcanzado por un proyectil de origen desconocido en el estrecho, frente a las costas de Omán, según la UKMTO.

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