Se conoce la versión que entregó Diego Serna, exfutbolista colombiano detenido en Estados Unidos por presunto tráfico de drogas

El exdelantero colombiano Diego Alonso Serna Lopera, de 52 años, afronta un proceso judicial en Estados Unidos tras ser acusado de importación y conspiración para ingresar hidrocodona al país.

El caso se inició cuando el exjugador arribó al Aeropuerto Internacional de Miami procedente de Medellín portando casi 9.000 pastillas de este opioide ocultas en frascos de vitaminas.

Según documentos judiciales revelados por el medio Local 10 News, las autoridades colombianas habían emitido previamente una alerta de vigilancia sobre Serna, sospechando que transportaba sustancias ilícitas.

Al llegar a Miami con dos mochilas negras y sin equipaje documentado, fue derivado a una inspección secundaria por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza.

Durante la revisión, los funcionarios descubrieron siete frascos etiquetados como vitaminas que contenían aproximadamente 8.975 tabletas. Las pruebas realizadas por las autoridades confirmaron que se trataba de hidrocodona con acetaminofén, un medicamento opioide anteriormente comercializado bajo la marca Vicodin, que dio positivo para opiáceos.

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El exfutbolista asumió de inmediato la responsabilidad por el contenido de las mochilas y manifestó su disposición a colaborar con la investigación. En su declaración, Serna explicó que un conocido identificado únicamente como 'Sebastian' le había entregado las pastillas en su apartamento en Colombia.

Según su versión, esta persona pagó su pasaje aéreo como compensación por transportar los frascos y le indicó que recibiría instrucciones telefónicas en Miami para completar la entrega.

Con esta información, las autoridades implementaron una operación controlada. Bajo supervisión de los investigadores, Serna contactó por WhatsApp a 'Sebastian' para informarle de su llegada. Los agentes le instruyeron dirigirse a la puerta 10 del área de salidas del aeropuerto, donde una persona recogería el cargamento.

Minutos después, una mujer llegó en un vehículo y el exdeportista le mostró los frascos antes de entregarle la mochila. Las autoridades detuvieron a la mujer inmediatamente tras recibir el equipaje y confiscaron los narcóticos. Durante el procedimiento, observaron que el teléfono celular de la detenida recibió múltiples llamadas de un contacto identificado como 'Sebastian hijo', cuya identidad no ha sido revelada.

Serna fue acusado formalmente de importación de hidrocodona y conspiración para importar esta sustancia controlada. Compareció ante un tribunal federal de Miami y recuperó la libertad tras depositar una fianza de 100.000 dólares.