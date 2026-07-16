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Jueves, 16 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela
Programa: La Tarde

"Son kilómetros y kilómetros de desolación": periodista argentina relató cómo quedó Venezuela tras portentes terremotos

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
La periodista y escritora argentina Carolina Amoroso se refirió en NTN24 a la situación en Venezuela tras semanas de los devastadores terremotos que cobraron la muerte de miles de personas. "Lo he dicho, son kilómetros y kilómetros de desolación porque al tiempo que uno ve los escombros de los edificios, ve también los escombros de las vidas de las personas", relató.

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