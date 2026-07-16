"Son kilómetros y kilómetros de desolación": periodista argentina relató cómo quedó Venezuela tras portentes terremotos

La periodista y escritora argentina Carolina Amoroso se refirió en NTN24 a la situación en Venezuela tras semanas de los devastadores terremotos que cobraron la muerte de miles de personas. "Lo he dicho, son kilómetros y kilómetros de desolación porque al tiempo que uno ve los escombros de los edificios, ve también los escombros de las vidas de las personas", relató.