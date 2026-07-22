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Miércoles, 22 de julio de 2026
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Juicio contra Maduro
Programa: Club de Prensa

El veterano juez Alvin Hellerstein y todos los altos perfiles en el caso contra Maduro en EE. UU.

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Este miércoles 22 de julio se llevó a cabo la tercera audiencia contra el dictador venezolano Nicolás Maduro en Nueva York (Estados Unidos), una diligencia en la que se fijó la fecha para el juicio en 2027. En la sala hicieron presencia Maduro y su esposa Cilia Flores, así como su defensa, el veterano juez federal Alvin Hellerstein y el fiscal Jay Clayton, cuyos altos perfiles fueron analizados en NTN24.

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