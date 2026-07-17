"Si gano el Mundial, me retiro de la selección": la sorpresiva advertencia de jugador que disputará la final de la Copa del Mundo el próximo domingo

A pocos días de disputarse la final del Mundial 2026, las declaraciones de Marc Cucurella realizadas durante una entrevista en 2025 han cobrado relevancia.

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El lateral izquierdo de la selección española afirmó rotundamente que abandonaría el combinado nacional si lograra conquistar el máximo trofeo del fútbol mundial.

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"Si gano el Mundial, le llamo a Luis al día siguiente, le digo que no cuente conmigo nunca más, que me retiro de la selección", declaró el jugador del Real Madrid en aquella conversación con Movistar Plus, en referencia al seleccionador Luis de la Fuente.

Estas palabras, pronunciadas meses atrás, resurgen ahora cuando España está a un paso de disputar la final del torneo más importante del planeta el próximo domingo ante Argentina.

Las declaraciones del defensor de 28 años generan especial interés considerando el momento crucial que atraviesa la selección española. Cucurella ha sido una pieza fundamental en el esquema táctico del entrenador español durante esta Copa del Mundo, contribuyendo con su desempeño en el costado izquierdo tanto en labores defensivas como ofensivas.

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El futbolista catalán, quien tuvo un ascenso meteórico en su carrera internacional, ha participado en competiciones importantes con España, incluyendo la Eurocopa 2024 donde la selección se coronó campeona. Su evolución como jugador ha sido notable desde su llegada al fútbol inglés, consolidándose como titular indiscutible en el equipo nacional.

El contexto de estas declaraciones adquiere mayor dimensión cuando España se prepara para enfrentar la final del Mundial 2026. Si el combinado español lograra alzarse con el trofeo, sería su segundo título mundial después del conseguido en Sudáfrica 2010, consolidando una nueva era dorada del fútbol español.