"Después de Cuba, Nicaragua es el siguiente": congresista de EE. UU. responde a insólito anuncio del dictador Daniel Ortega

La congresista republicana María Elvira Salazar se pronunció sobre el insólito anuncio del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, que dio por canceladas las elecciones en su país.

"Que se olviden, aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno y atrapar el poder", declaró Ortega al referirse a sus opositores en un acto por el 47° aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua.

Ortega, de 80 años, gobernó en la década de 1980 y volvió al poder en 2007. Desde entones ejerce el poder bajo una tiranía absoluta, anulando a sus rivales y obligando a sus detractores a exiliarse.

"Ellos vienen conspirando (...) buscando cómo organizar partidos para que en una elección que ellos suponen, entonces que esos partidos ganen las elecciones", añadió el tirano.

Tras esto, han surgido voces desde diferentes sectores democráticos como en Estados Unidos, desde donde la legisladora Salazar mostró su rechazo hacia este nuevo golpe a la democracia en Centroamérica.

"Daniel Ortega acaba de anunciar que Nicaragua ya no celebrará elecciones. Cuando un dictador comunista sabe que el pueblo lo votaría para sacarlo del poder, les quita su voto. La represión, el miedo y la fuerza se convierten en la única manera de permanecer en el poder", dijo la representante en sus redes sociales.

Asimismo, agregó: "el régimen de Ortega-Murillo ha declarado la guerra al derecho del pueblo nicaragüense a elegir su propio futuro. Estados Unidos debe apoyar inequívocamente al pueblo de Nicaragua, aumentar la presión sobre este régimen despreciable y garantizar que los responsables de sus crímenes rindan cuentas".

VEA TAMBIÉN María Elvira Salazar y otros congresistas republicanos presentarán una petición para solicitar elecciones "muy pronto" en Venezuela o

En medio de la presión de Estados Unidos sobre el régimen cubano y los rumores sobre una posible operación militar frente a la dictadura de Miguel Díaz-Canel, Salazar aseguró que Nicaragua será el siguiente objetivo del Gobierno Trump.

"Después de Cuba, Nicaragua es el siguiente", señaló.