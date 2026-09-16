"Un profesor no tiene dos dólares de ingresos, un titular está llegando a los 500 dólares de ingresos": Ana María Sanjuán, ministra para la Educación Superior del régimen venezolano

Ana María Sanjuán, ministra de Educación Universitaria del régimen venezolano, defendió "la implementación" de un bono académico de entre 50 y 250 dólares como un paso inicial para "reivindicar los ingresos" del sector docente.

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La funcionaria del chavismo admitió que los montos siguen siendo insuficientes frente a la crisis económica, aunque afirmó que con esta medida se inicia la recuperación de la carrera docente. Para más detalles, visita Primicia.

“Empezamos a recuperar la carrera docente”, sostuvo Sanjuán en una reciente entrevista.

En contraparte, las organizaciones sindicales Suma Caracas y la Fundación Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi) cuestionaron las condiciones en las que comenzó el nuevo período escolar en Venezuela.

Así las cosas, el gremio educativo denunció "salarios de hambre, suspensiones de sueldos, falta de recursos y deterioro de la infraestructura educativa".

Gricelda Sánchez, coordinadora de Suma Caracas, afirmó que las medidas aplicadas por el Ministerio de Educación afectan a más de 470.000 docentes en todo el país.

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Asimismo, la dirigente sostuvo que continúan los despidos y suspensiones de salarios contra educadores que reclaman mejoras laborales.

A su vez, Fordisi exigió que los bonos otorgados a los docentes sean incorporados al salario, además del cumplimiento de la contratación colectiva y la equiparación de ingresos entre trabajadores activos y jubilados.

El declive de la educación en Venezuela se debe a una crisis estructural compleja impulsada por la caída drástica del presupuesto público, la hiperinflación y la recesión económica.

Esto generó salarios de miseria para los docentes, el abandono masivo de las aulas, el deterioro grave de la infraestructura escolar y altos índices de deserción estudiantil.

Por otra parte, es sabido que en Venezuela, la pensión y el salario base de los docentes jubilados se mantienen en 130 bolívares mensuales (equivalentes a menos de dos dólares).

Las denuncias públicas de maestros reflejan la pérdida total del poder adquisitivo frente a la canasta básica.