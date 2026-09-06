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Domingo, 06 de septiembre de 2026
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Acuerdo petrolero

Las críticas más duras al acuerdo petrolero entre EE. UU. y el régimen chavista en Venezuela: "La misma pandilla de criminales"

septiembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
El acuerdo petrolero entre Estados Unidos y el régimen de Delcy Rodríguez en Venezuela enfrenta serios cuestionamientos sobre su viabilidad y transparencia. John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional, calificó el acuerdo como "sospechoso" y consideró poco probable que llegue a buen término. "Trump se siente cómodo con figuras autoritarias. No entiende cómo funcionan las cosas en los países internacionales", declaró Bolton, quien agregó que "es la misma pandilla de criminales", refiriéndose a la cúpula del régimen chavista.

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