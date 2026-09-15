El ministro de Educación del régimen venezolano asegura que el ingreso del maestro promedio en el país se ubica en 506 dólares mensuales

Durante un balance sobre la evolución histórica de los ingresos de los docentes en Venezuela, el ministro de Educación del régimen venezolano, Héctor Rodríguez, indicó que estas cifras reflejan un esfuerzo por recuperar la remuneración del sector.

En medio de su ponencia, Rodríguez aseguró que el ingreso del maestro promedio en el país se ubica en 506 dólares mensuales.

En contraste, organizaciones como la Federación Venezolana de Maestros (FVM) rechazaron categóricamente estas declaraciones.

Recientemente, denunciaron que el ministro confunde o suma bonos y asignaciones complementarias (como el bono de guerra o alimentación).

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De acuerdo con dicha organización, la cifra de la que Rodríguez habla no forma parte del salario base ni tiene incidencia en las prestaciones sociales, vacaciones o utilidades.

En esa línea, según el gremio educativo, "el salario base real se mantiene pulverizado" en montos inferiores (en muchos casos equivalentes a pocos dólares al mes).

El declive de la educación en Venezuela se debe a una crisis estructural compleja impulsada por la caída drástica del presupuesto público, la hiperinflación y la recesión económica.

Esto generó salarios de miseria para los docentes, el abandono masivo de las aulas, el deterioro grave de la infraestructura escolar y altos índices de deserción estudiantil.

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Por otra parte, es sabido que en Venezuela, la pensión y el salario base de los docentes jubilados se mantienen en 130 bolívares mensuales (equivalentes a menos de dos dólares).

Las denuncias públicas de maestros reflejan la pérdida total del poder adquisitivo frente a la canasta básica.