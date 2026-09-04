Según Héctor Rodríguez, el salario mínimo actual de los docentes en Venezuela es de 240 dólares; "reconoció" que eso no es suficiente para cubrir las necesidades básicas

En una entrevista para el medio de comunicación Unión Radio con el periodista Román Lozinski, el ministro de Educación del régimen venezolano, Héctor Rodríguez, reconoció que el ingreso mensual de los educadores del sector público no es suficiente para cubrir las necesidades básicas.

Según Rodríguez, el salario mínimo actual de los docentes está en 240 dólares y aseguró que se está haciendo un "esfuerzo" para reflejar mejoras en los ingresos.

"Yo con esto no estoy diciendo que un maestro gana bien, un maestro gana todavía insuficiente; estamos haciendo un esfuerzo por recuperar sus ingresos", expresó Héctor Rodríguez.

No hay déficit de maestros, hay déficit de especialistas. "En Venezuela, en el Ministerio de Educación hay 440.000 maestros", añadió.

El declive de la educación en Venezuela se debe a una crisis estructural compleja impulsada por la caída drástica del presupuesto público, la hiperinflación y la recesión económica.

Esto generó salarios de miseria para los docentes, el abandono masivo de las aulas, el deterioro grave de la infraestructura escolar y altos índices de deserción estudiantil.

Por otra parte, es sabido que en Venezuela, la pensión y el salario base de los docentes jubilados se mantienen en 130 bolívares mensuales (equivalentes a menos de dos dólares).

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Las denuncias públicas de maestros reflejan la pérdida total del poder adquisitivo frente a la canasta básica.

Gremios de maestros y jubilados exigen pensiones dignas e indexadas a la canasta básica en sus manifestaciones constantes por todo el país.